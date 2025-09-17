Santa Eulària des Riu se prepara para convertirse en el epicentro empresarial de las Pitiusas el próximo viernes 30 de septiembre desde las 10.30 horas con la celebración del cuarto Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa, en el Hotel Meliá Ibiza de la Vila des Riu.

El evento, organizado por Onda Cero y CaixaBank, se ha consolidado como un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro económico de la isla y la región y en esta ocasión volverá a reunir a destacados representantes institucionales y líderes del tejido empresarial, quienes analizarán los retos y oportunidades de la economía pitiusa en un momento clave para el sector turístico y empresarial.

Carlos Rodríguez Braun protagoniza el próximo encuentro de empresarios organizado por Onda Cero y CaixaBank en Santa Eularia | redaccion

Concretamente, se celebrarán distintas mesas redondas con la participación de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y representantes de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern balear, así como de entidades empresariales como PIMEEF, CAEB y Ocio de Ibiza, y sobre todo con las intervenciones de Ramón Juan, director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares, y del reconocido economista Carlos Rodríguez Braun, que ofrecerá su visión en la charla “Manual de resistencia… para empresas”.

El encuentro finalizará con un vino español en el Hotel Meliá Ibiza y hay que tener en cuenta que el acceso es exclusivamente mediante invitación

Programa de la jornada

10:30 h – Recepción y coffee break

11:00 h – Apertura y presentación a cargo de Juan Carlos Enrique, director regional de Atresmedia Radio.

Primera mesa redonda. Alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer; la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern balear, Pedrona Seguí, y un representante del Consell d’Eivissa.

Segunda mesa redonda. Alfonso Rojo, presidente de PIMEEF; José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB; José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza) y Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza.

12:00 h – Segunda parte.

Ramón Juan, director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares | Redacción

Intervención de Ramón Juan, director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares.

Charla-coloquio con el economista y colaborador de Onda Cero Carlos Rodríguez Braun, bajo el título “Manual de resistencia… para empresas”.

Turno de preguntas de los asistentes.