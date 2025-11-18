Parques infantiles de Ibiza reciben más de 500.000 euros en mejoras y nuevas zonas de juego

El Ayuntamiento de Ibiza ha destinado más de 500.000 euros este año a la mejora y renovación de los parques infantiles del municipio, según confirmó la concejala de Obras, Inversiones y Parques Infantiles, Blanca Hernández, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera. La edil detalló que estas inversiones incluyen la instalación de nuevas sombras, la creación de dos áreas de juego y la renovación integral de varios espacios muy utilizados por las familias.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la colocación de toldos de sombra en tres parques con alta demanda: el situado junto al Centro de Salud de Vila, el Dinoparc de la calle Font i Quer y el parque de Playa d’en Bossa, estos dos últimos a punto de reabrir. Hernández subrayó que la protección solar es “una necesidad cada vez más evidente”, especialmente en épocas de calor intenso.

Asimismo, ya está en funcionamiento la nueva zona infantil de Vara de Rey, inaugurada el 31 de noviembre, un espacio que inicialmente generó curiosidad entre los visitantes pero que, según la concejala, “los niños han sabido aprovechar de inmediato gracias a su imaginación y energía”.

Otra de las actuaciones clave es la ampliación y renovación del parque de la Plaza Joan Marí Cardona, que pasa de 160 m² a 450 m² e incorpora juegos totalmente adaptados para fomentar una “ciudad inclusiva”. Este parque se inaugurará el sábado 22 a las 11:00 horas, acompañado de talleres organizados por el Departamento de Igualdad.

En relación con los efectos de los recientes temporales, Hernández explicó que el parque de Ses Figueretes ha actuado “como una balsa de fangos”, lo que ha obligado a su cierre temporal. El Ayuntamiento ha llevado a cabo mejoras en el drenaje, así como la reposición de arenas y materiales desplazados por las lluvias.

Durante la entrevista, la concejala anunció también proyectos para 2025, entre ellos el cambio de pavimento en los parques de Ses Figueretes y Playa d’en Bossa, así como la creación de una zona biosaludable en Can Mises destinada a promover la actividad física entre los vecinos.

Hernández recordó que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía un mapa de parques infantiles, accesible mediante códigos QR instalados en cada área de juego, una iniciativa enmarcada en el programa “Ibiza Ciudad Amiga de la Infancia”, que busca promover la participación activa de los más pequeños en la vida municipal.

La concejala destacó que todas estas actuaciones buscan ofrecer “espacios seguros, inclusivos y renovados” para que las familias puedan disfrutar del tiempo al aire libre con sus hijos. Si deseas, puedo elaborar también una versión radiofónica o un texto más breve para redes sociales.