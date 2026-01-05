Pablo Alcántara reivindica el audiovisual como herramienta de unión, memoria y futuro desde Ibiza

El productor audiovisual Pablo Alcántara, socio fundador de Pausa Films, ha defendido el audiovisual como un espacio para buscar aquello que une a las personas, contar historias con identidad propia y construir futuro desde territorios como Ibiza, en una extensa y personal entrevista concedida a Más de Uno Ibiza y Formentera.

Con más de dos décadas de trayectoria, Alcántara se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del panorama audiovisual balear, con proyectos que han trascendido el ámbito local y han llevado el sello de las Pitiusas al ámbito nacional e internacional.

Durante la conversación, el productor ha subrayado que tanto el documental como la ficción son puntos de conexión entre personas, y ha apostado por un cine que, sin renunciar al entretenimiento, tenga una mirada humana y comprometida. “Hay que dejar de buscar lo que nos separa y centrarnos en lo que nos une”, ha afirmado.

Una trayectoria marcada por el riesgo y la pasión

Entre los proyectos más destacados de Pausa Films, Alcántara ha señalado especialmente los largometrajes “Vivir sin país”, sobre el exilio del pueblo rohingya, y “Llegan”, una ambiciosa producción de ficción rodada en Ibiza que supuso un enorme reto creativo y económico.

“Nos hemos dejado la vida en estas películas”, ha reconocido, explicando que el cine independiente implica asumir riesgos personales y financieros muy elevados. En este sentido, ha sido claro al afirmar que sin apoyo institucional es prácticamente imposible hacer cine desde Ibiza, debido a las dificultades de distribución, exhibición y acceso a plataformas.

El valor del apoyo local y la identidad cultural

Alcántara ha puesto en valor la implicación de la sociedad ibicenca en proyectos como Llegan, destacando el papel de las collas, federaciones, entidades culturales y ciudadanos que hicieron posible una producción de gran complejidad logística.

“Sin el apoyo de la gente de Ibiza, esta película no habría sido posible”, ha remarcado, señalando especialmente el trabajo realizado en el vestuario tradicional y la cesión de elementos patrimoniales de gran valor.

Un sector con luces y sombras

El productor ha reflexionado también sobre las dificultades estructurales del sector audiovisual, desde la competencia desigual en salas comerciales hasta el funcionamiento de las plataformas, donde el acceso depende en gran medida de intereses económicos y redes de influencia.

A pesar de ello, Alcántara ha defendido la necesidad de seguir creando desde los márgenes, con proyectos que mantengan una voz propia y una identidad clara.

Un 2026 cargado de proyectos

De cara a 2026, Pablo Alcántara se ha mostrado optimista y esperanzado, anunciando nuevos proyectos en marcha, entre ellos un documental con apoyo institucional y un cortometraje de ficción con un marcado carácter creativo y experimental, en colaboración con Carlos Areces, Héctor Escandell y Adrián Cardona.

“Para hacer cine hay que hacer también mucho ‘pan’ antes que ‘pasteles’”, ha explicado, en referencia a la necesidad de combinar proyectos creativos con trabajos técnicos que garanticen la viabilidad económica de la productora.

Con una mirada reflexiva, vital y comprometida, Alcántara ha dejado claro que el audiovisual, más allá de la industria, sigue siendo para él una forma de entender el mundo y de intentar dejar algo mejor a las generaciones futuras.