Xicu Ribas: “El campo de fútbol de Sant Josep se pone a la vanguardia de Baleares con un césped artificial que combina innovación, seguridad y sostenibilidad”

El Ayuntamiento de San Josep de Sa Talaia ha presentado oficialmente un nuevo césped artificial del campo municipal de fútbol que, según ha explicado en Onda Cero el concejal de Deportes Xicu Ribas, “combina innovación, seguridad y sostenibilidad ya que es de nueva generación que elimina los problemas asociados a los micropolímeros presentes en los campos tradicionales gracias a materiales ecológicos y duraderos”.

Concretamente, Ribas ha señalado que la elección del material se ha inspirado en las superficies de entrenamiento de grandes clubes europeos como PSG, PSV Eindoven o Manchester City, “con el objetivo de garantizar durabilidad, bajo mantenimiento y máxima seguridad para los jugadores y porque ofrece una experiencia de juego muy similar al césped natural, con mayor agarre y comodidad para los pies de los futbolistas”.

Imagen del nuevo césped artificial del campo municipal de fútbol de Sant Josep de sa Talaia | Redacción

En cuanto al mantenimiento, el concejal ha explicado “que gracias a la tecnología utilizada, los trabajos se limitan a limpieza con aspiradora y repintado periódico de las líneas cada tres o cuatro meses, con un coste significativamente menor que los campos tradicionales de caucho o relleno vegetal” y que la instalación, “certificada con la clasificación FIFA Pro, ofrece una durabilidad estimada de 20 años, superando ampliamente la vida útil de los campos convencionales”.

Por todo ello, Ribas ha confirmado que la comunidad deportiva local ha recibido la iniciativa con gran entusiasmo porque “estamos todos como los niños que tienen zapatitos nuevos, viviendo estos primeros días con ilusión y satisfacción”.