Xicu Colomar: “En Sa Raval no hace falta ser un campeón de Baleares o de España para disfrutar con el atletismo”

Fundado como una prolongación de la Escuela Municipal de Atletismo de Sant Antoni, el Club Atletismo Sa Raval celebra este año su 25 aniversario con una programación que combina la memoria de sus logros pasados con la proyección hacia el futuro y que ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera uno de sus exatletas y ahora coordinador, Xicu Colomar.

En este sentido, ha destacado que “25 años pasan muy rápido y es que yo por ejemplo tenía 11 años cuando se formó el club y ahora después de tanto tiempo tengo otra perspectiva totalmente diferente siendo consciente de que Sa Raval ha sido cuna de atletas destacados y un referente de disciplina y compañerismo en la isla”.

Una de las fotos históricas del Club Atlétisme Sa Raval | Redacción

No en vano, el club ha desempeñado un papel clave en la formación de jóvenes deportistas, “fomentando no solo la práctica del atletismo, sino también valores como el esfuerzo, la ambición y la cooperación” y es que el propio Colomar ha destacado “todo lo que soy es gracias al deporte porque me ha permitido competir, viajar, estudiar fuera gracias a becas deportivas, abrirte nuevos horizontes y conocer a mi familia”.

La celebración del aniversario ha incluido actividades como una exposición en el Faro de Ses Coves Blancas de Sant Antoni, que reunió fotografías, trofeos y recortes de prensa de las últimas décadas, evocando la memoria colectiva del club “ya que una imagen vale más que mil palabras” y que también ha servido “para conectar a generaciones de atletas y recordar momentos clave de la historia del club”.

Finalmente de cara al futuro, Club Atletismo Sa Raval busca, según Colomar, “su carácter inclusivo, abierto tanto a jóvenes como a adultos que deseen practicar atletismo de manera recreativa o competitiva y seguir demostrando que aquí no hace falta ser un campeón de Baleares o de España, para disfrutar con el atletismo”.