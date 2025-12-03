Walter Eduardo Real: “Ibiza me dio lo que no me pudo dar mi propio país”

El músico y director de orquesta Walter Eduardo Real, de origen uruguayo y afincado desde hace más de dos décadas en Ibiza, ha ofrecido una emotiva y completa entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha repasado su trayectoria vital y profesional, su llegada a la isla y su profunda gratitud hacia el sistema sanitario ibicenco por la atención recibida por su hija.

Durante la entrevista, Walter relató cómo nació su vocación musical en su infancia en Uruguay tras escuchar un concierto de acordeones: “Ahí nació todo, ese fue el momento en el que despertó mi vocación por la música”. Desde entonces se formó como profesor de acordeón, solfeo y teoría musical, desarrollando posteriormente una amplia carrera como director de orquesta sinfónica, director de coros, docente, compositor y multiinstrumentista.

Formado en el conservatorio de su ciudad natal, Mercedes (Uruguay), y más tarde en la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, Real ha dirigido bandas sinfónicas, coros y agrupaciones durante décadas. En los años 70 también vivió de primera mano la explosión del pop y el rock en Sudamérica, formando parte de diferentes grupos musicales influenciados por el movimiento beat.

Su llegada a Ibiza estuvo motivada principalmente por razones familiares. Como él mismo explicó en antena: “Vine por la salud de mi hija, y hoy puedo decir que Ibiza me dio lo que no me pudo dar mi propio país”, reconociendo especialmente la atención sanitaria recibida. “Aquí mi hija ha tenido una calidad de vida que allí no podía tener”, afirmó emocionado.

Ya en la isla, trabajó en estudios de grabación y se integró en el circuito musical local, formando parte de las bandas del Teatro Pereira, donde colaboró durante años con reconocidos músicos cubanos especializados en música latina y salsa, una experiencia que calificó como “un aprendizaje que no tiene precio”.

Además de su labor como intérprete, Walter es también compositor de varios himnos oficiales de entidades deportivas de Ibiza, entre ellos el del Portmany y el de la Peña Deportiva Santa Eulalia, muchas de estas composiciones realizadas junto a Juan Carlos de Musicasa, a quien definió como “una persona extraordinaria que me abrió todas las puertas en Ibiza”.

Amante declarado de los teclados Yamaha, Real destacó su compromiso con la calidad sonora: “Yamaha tiene un compromiso ético con los sonidos que no he encontrado en otras marcas”. Actualmente sigue activo musicalmente y colabora con diferentes entidades culturales, entre ellas el Club de Mayores de Sant Jordi, donde participa en la producción de música popular y religiosa.

La entrevista dejó también reflexiones sobre la educación musical, la importancia social de los coros y el poder transformador de la música, además de un mensaje constante de agradecimiento a la isla: “Ibiza me eligió y yo estoy eternamente agradecido”.