Víctor Sánchez: “Ojalá sea un ejemplo para que los jóvenes entiendan que en el deporte no regalan nada”

El voleibol pitiuso ha sido protagonista en Más de Uno Ibiza y Formentera con Víctor Sánchez, un líbero nacido en que acaba de conquistar por tercera vez consecutiva la Copa Príncipe de voleibol con el equipo cántabro del Textil Santanderina que disputa la Superliga 2, siendo además elegido dentro del equipo ideal del torneo.

Por ello, Sánchez ha valorado el mérito de un éxito que no es habitual ni siquiera en clubes con larga trayectoria recordando que, desgraciadamente, en su etapa en Ibiza llegó a disputar finales sin llegar a levantar un trofeo, y al mismo tiempo ha incidido en la importancia de estos logros “para dar visibilidad a un deporte minoritario como el voleibol en España a pesar del crecimiento de la Superliga en los últimos años y del aumento de la inversión y la proyección mediática de la competición”.

A nivel individual, Víctor Sánchez ha sido incluido en el siete ideal del torneo, en lo que supone un reconocimiento especial para un jugador que desempeña una posición clave en la recepción y el trabajo defensivo del equipo. “Los que somos líberos somos mucho más que los que llevamos la camiseta diferente y es que tenemos una función muy importante que a veces no se valora lo suficiente sino es por quien está realmente dentro del mundo del voleibol”.

Por último, el deportista ibicenco ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes de la isla, animándolos a practicar deporte “desde el sacrificio y la constancia” y recordando que siempre ha compaginado el voleibol con el trabajo y “que el verdadero valor del deporte está en la experiencia, la superación y el orgullo de representar a Ibiza más allá de sus fronteras”.