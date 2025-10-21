Vicente Nadal: “En Ibiza el tema de las ambulancias se parchea como se puede mientras los vehículos se siguen estropeando”

La falta de medios, el deterioro de los vehículos y las desigualdades con respecto a Mallorca y Menorca mantienen al servicio de ambulancias del 061 en Ibiza y Formentera en una situación crítica tal y como ha denunciado en Onda Cero el delegado de los trabajadores del sindicato UGT, Vicente Nadal.

En este sentido, Nada ha asegurado que los problemas del servicio de ambulancias del 061 continúan sin resolverse y ha lamentado que “la situación real es la misma, porque las ambulancias siguen estropeándose porque las soluciones anunciadas por la Conselleria de Salud solo han servido como un parche temporal”.

Además, el representante sindical ha detallado que las deficiencias en las bases "continúan afectando tanto al servicio como a la seguridad de los trabajadores ya que muchas ambulancias permanecen a la intemperie, sin techados ni espacios adecuados, lo que provoca el deterioro acelerado de los vehículos y del material sanitario y compromete las condiciones del servicio" y ha asegurado que en Formentera, por ejemplo, "la ambulancia de programados solo funciona de siete de la mañana a siete de la tarde, y los fines de semana no hay cobertura.

Por otro lado Nadal también ha reclamado igualdad de recursos con respecto a Mallorca y Menorca, "donde existen más unidades y vehículos de intervención rápida" y por ello ha insistido en que “Ibiza y Formentera tienen el mismo derecho a una atención de calidad” y que para solucionar los problemas "se escuche a los profesionales del servicio, quienes viven la realidad en la calle y día a día con los pacientes”.