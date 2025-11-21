Vicente Nadal: “Tras un año de denuncias el problema con las ambulancias de Ibiza persiste y va a peor”

La situación del transporte sanitario en Ibiza vuelve a ser motivo de preocupación tal y como ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera Vicente Nadal, delegado sindical de UGT en las Pitiusas para el servicio de ambulancias del 061.

En este sentido, Nadal ha vuelto a denunciar que las deficiencias estructurales y de personal persisten e incluso se agravan a pesar de las promesas de la administración y ha lamentados que “tras más de un año de denuncias, la gerencia de GSAIB y la Conselleria de Salud no han adoptado medidas efectivas para mejorar la situación demostrando que por parte de la administración no hay voluntad de solucionar esto”.

Entre los problemas más graves, el delegado sindical ha explicado la falta de infraestructuras adecuadas “ya que mientras en Mallorca y Menorca existen naves para proteger la flota de ambulancias, en Ibiza los vehículos permanecen expuestos a la intemperie, lo que provoca un deterioro prematuro del material” y por ello, ha pedido, “de manera urgente techados y naves cubiertas en San Agustí y Sant Antoni para proteger tanto los vehículos como el equipamiento médico”.

La falta de personal es otra de las deficiencias crónicas. Según Nadal, “algunas ambulancias de soporte pueden quedar hasta 12 horas sin operativa por la escasez de profesionales ya que aunque se han logrado cubrir algunas plazas, todavía faltan seis puestos esenciales que necesitan ser incorporados de forma inmediata para garantizar la operativa”, y por último también ha criticado la ausencia de un departamento de logística que gestione el mantenimiento de la flota ya que son los trabajadores los tienen que “buscarse la vida” para mantener los vehículos en funcionamiento.