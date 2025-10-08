Vicente Galaso: “Las personas con trastorno mental también son historias que merecen ser contadas y escuchadas”

Desde el 10 al 18 de octubre la sala de exposiciones Sa Nostra Sala que tiene el Consell d’Eivissa en la calle Aragón de la ciudad de Ibiza acoge la exposición “Més ellà del diagnòstic” del psicólogo y fotógrafo Vicente Galaso, quien ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera que en ella “se combina arte, fotografía y testimonio para dar una visión distinta de las personas con trastorno mental y que permita recordar que las personas no son diagnósticos sino historias que merecen ser contadas y escuchadas”.

Galaso, impulsor del proyecto junto a la Dirección General de Salud Mental, La Nostra Veu, APFEM y el Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha explicado que la idea nació “de casualidades”, cuando un usuario compartió públicamente su diagnóstico, asegurando que era poeta, y permitiéndole descubrir “que los diagnósticos a veces se comen a las personas”.

Una de las fotografías que forman parte de la exposición | Redacción

Al mismo tiempo, este psicólogo que trabaja con grupos hospitalarias enseñando fotografía y creando retratos colectivos “que revelan el alma quien está detrás del diagnóstico”, ha reivindicado la necesidad de dejar de mirar solo la biología y volver a la biografía, recordando que “aunque suene de perogrullo, más allá de cualquier diagnóstico hay una persona” y por ello ha incidido en que exposición retrata a quienes conviven con un trastorno mental sin caer en la compasión ni en el estereotipo “dejando claro que compartir el sufrimiento siempre es más llevadero y que no hay peor compañero para el sufrimiento que el silencio”.

Una de las fotografias de la exposición | Redacción

Durante la entrevista, Galasso también ha reflexionado sobre el camino que aún queda por recorrer para eliminar el estigma social: “Aunque se van dando pasos aun nos queda mucho camino, entre otras cosas, porque el ser humano tiene una manía por juzgar y etiquetar sin conocer, y eso nos hace equivocarnos constantemente”. Y por ello, también ha defendido que el arte se incorpore a los entornos hospitalarios como una herramienta terapéutica y de expresión y que “no sea raro entrar a un hospital y ver a la gente haciendo danza, teatro o fotografía como forma de liberarse del dolor”.