Vicent Roig: “Sant Josep quiere mostrar al mundo su Ibiza más auténtica y cercana”

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha destacado durante su participación en la World Travel Market de Londres la apuesta del municipio por mostrar una imagen más auténtica, cultural y sostenible de Ibiza, alejada de los estereotipos asociados únicamente al sol y la fiesta. En declaraciones a Más de Uno Ibiza y Formentera, Roig aseguró que “el turismo inglés es muy importante para las Islas Baleares, para Ibiza y, por supuesto, para Sant Josep”, pero que aún queda recorrido para diversificar el tipo de visitante que llega desde el Reino Unido.

El alcalde presentó en la capital británica la nueva marca “Sant Josep Full of Life”, con la que el municipio busca poner en valor su cultura, tradiciones, gastronomía y patrimonio natural. “Queremos mostrar ese Sant Josep de las fiestas patronales, de la tradición, del arte, de la vida local, en el que el protagonista es nuestro residente”, explicó.

Roig también resaltó la buena acogida que ha tenido esta nueva identidad entre los profesionales del sector: “Los agentes de viajes y turoperadores se quedaron sorprendidos al ver una campaña tan directa, nítida y limpia, que enseña esa Ibiza auténtica del paseo, del trekking y de la buena gastronomía”.

Durante la presentación, el consistorio ofreció un mini concierto en directo de la cantante Andrea Thomas, una iniciativa que simboliza la conexión del municipio con la música y la creatividad local. “La música en directo es un gran atractivo para el turismo británico y un sello distintivo de Sant Josep”, afirmó.

Respecto a las perspectivas de futuro, el alcalde se mostró optimista: “Vemos mucho interés en conocer y vivir esa Ibiza auténtica, y eso demuestra que lanzar mensajes diferentes a los típicos da resultado”. Roig concluyó asegurando que el objetivo de la próxima temporada será apostar por la calidad sobre la cantidad, reforzando un modelo turístico más sostenible y equilibrado.