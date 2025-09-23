Vicent Marí Costa: “El libro es un bien cultural que fomenta la identidad local y al comprarlo en librerías se mantiene vivo el tejido comercial de una ciudad”

Vicent Marí Costa, editor de Miquel Costa Editor, ha pasado por el programa Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la presencia de la editorial ibicenca en la cuadragésimo tercera edición de la Setmana del Llibre en Catalá que se celebra en el Paseo Lluis Companys de Barcelona.

En este sentido, Marí ha destacado que el presente y el futuro del sector editorial en las Pitiusas “pasa por mantener intactos nuestros principios y siempre hacerlo desde la honestidad” y al mismo tiempo también ha asegurado que su participación en este evento “supone una oportunidad única para dar visibilidad a los libros y autores locales, abrir nuevas fronteras y proyectar la producción literaria de Ibiza y Formentera más allá de las islas”.

Además, el editor de Miquel Costa Editor ha compartido con los oyentes cómo es el día a día de su editorial y la librería Mediterránea, ubicada en la Avenida de España de la ciudad de Ibiza y donde combinan la venta de libros con prensa, papelería y la relación directa con autores locales, destacando la importancia “de mantener contacto con los lectores y aconsejarles personalmente, asegurando un servicio de calidad que refuerce la fidelidad y el interés por la literatura local”.

Por ello, Marí ha hecho un llamamiento a apoyar las librerías físicas y al comercio local frente a las grandes plataformas digitales, subrayando que el libro “no es un producto de consumo rápido, sino un bien cultural que fomenta la formación y la identidad local y por ello, es bueno tener en cuenta que comprar libros en librerías mantiene viva la librería y el tejido comercial de la ciudad”.