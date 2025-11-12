Vicent Canals: “El Náutico de Ibiza nació hace 100 años para abrir las puertas del mar a los ibicencos”

El Club Náutico de Ibiza celebra su primer siglo de vida con una exposición que en Sa Nostra Sala de la calle Aragón de Ibiza repasa cien años de pasión marinera, recuerdos y logros deportivos y que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, su gerente, Vicent Canals, “pretende poner en valor un espacio que nació para abrir las puertas del mar a los ibicencos”.

Algunas de las imagenes de la exposición | Redacción

La exposición reúne fotografías históricas, objetos originales y piezas únicas, como una maqueta del Pailebot construida en la Escuela de Artes y Oficios en 1947, además de un impresionante cuadro de honor con 99 placas de campeones nacionales e internacionales, un amplio recuerdo para los programas inclusivos del club, como Un mar de posibilidades o Joves per la mar, que acercan la navegación a jóvenes y personas con diversidad funcional.

una maqueta del Pailebot coImage de la maqueta construida en la Escuela de Artes y Oficios en 1947 | Redacción

Además la muestra se completará con actividades paralelas como el cierre anual de Un mar de posibilidades, la proyección del documental Fotos de Historia —con imágenes aportadas por los socios y rodado por Enrique Villalonga y Ana Serapio — y un concierto de Joan Moreno con canciones marineras para cerrar el mes.