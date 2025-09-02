Vicent Canals: “Iniciativas como Un mar de posibilidades hacen que no se entienda la ciudad de Vila sin el Club Náutico Ibiza”

El programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado con el micrófono este martes 2 de septiembre hasta las instalaciones que tiene el Club Náutico Ibiza en la bahía de Talamanca para acercar a los oyentes la labor social y deportiva de una entidad centenaria.

Junto al gerente de la entidad, Vicent Canals, y al impulsor de Un mar de posibilidades, Pedro Cárceles, ha descubierto una nueva jornada de este proyecto pionero que acerca la experiencia del mar a personas mayores y con diversidad funcional, con la implicación de asociaciones locales y un equipo de voluntarios como demuestra que, según Cárceles, “esta temporada ya se haya realizado cerca de un centenar de apoyos de transporte para facilitar el acceso al mar a numerosos usuarios”.

El programa Un Mar de Posibilidades acerca el mar a las personas que más lo necesitan | Redacción

Por su parte, Vicent Canals, gerente del Club Náutico de Ibiza, recordó que Un Mar de Posibilidades suma ya 22 ediciones y ha permitido que más de 10.000 personas disfruten del mar en los últimos años y que la misión del club “es seguir con estos programas en el que colaboran más de 20 asociaciones y de 18 voluntarios que este verano contribuyen a hacer posible el proyecto porque una vez que tomas contacto con él ya nunca lo dejas”.

Por otro lado, también se ha hablado de las actividades del área deportiva del Club Náutico Ibiza con Sebas Vidal y de cara al futuro, Canals ha adelantado que los retos de la institución en su centenario “son consolidar un espacio estable de entrenamiento durante el invierno y, sobre todo, preparar un proyecto novedoso e ilusionador para optar a la próxima concesión del puerto de Ibiza ya que iniciativas como la de Un mar de posibilidades hacen que no se entiende Ibiza sin el Club Náutico Ibiza”.