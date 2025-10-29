Vibra Hotels celebra su fin de temporada con una emotiva fiesta y reconocimiento al personal

Vibra Hotels celebró el lunes, 27 de octubre, su tradicional fiesta de fin de temporada en el Hotel Vibra Beverly Playa, en Mallorca, un encuentro que reunió a cerca de 750 empleados procedentes de los 33 hoteles del grupo en Ibiza, 2 en Mallorca y 3 en Menorca. La jornada comenzó con una comida al aire libre en las zonas ajardinadas junto a las piscinas del hotel, seguida de diversas actividades de ocio distribuidas por todas las instalaciones, incluida la piscina interior.

Al caer la tarde, el director general, Antonio Domenech, dirigió unas palabras a los asistentes, en las que destacó los excelentes resultados obtenidos este año: “Hemos conseguido mantener unos resultados sólidos gracias a la eficiencia, al compromiso del equipo y a que todos hemos remado en la misma dirección, alineados con los objetivos estratégicos de la compañía”, afirmó. Durante su intervención, Domenech hizo balance de los principales hitos de la temporada, entre los que destacó la inauguración del magnífico complejo Vibra Yamm, en el Sun-Strip de San Antonio, y de los Apartamentos Vibra Jabeque Blue en Playa d’en Bossa, ambos diseñados bajo criterios de modernidad, confort y excelencia en cada detalle.

Asimismo, Domenech adelantó algunos de los proyectos estratégicos de futuro, como la apertura del primer hotel de Vibra en la península, prevista para Semana Santa de 2027 en Sevilla, un paso que calificó como “muy importante en nuestra expansión”. El director general de la cadena hotelera ibicenca subrayó que “para sostener este crecimiento y ambición necesitamos algo más que ladrillos y aperturas. Necesitamos lo más valioso: nuestro equipo humano. La gestión del talento se convierte en nuestro gran objetivo estratégico de los próximos años”.

Antonio Domenech también anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan Director de Sostenibilidad a cinco años, que reforzará este ámbito como uno de los pilares fundamentales de la compañía. El director general quiso tener un reconocimiento especial al equipo del Complejo Luxmar y a los empleados de los hoteles afectados por las intensas lluvias del pasado 30 de septiembre, destacando su profesionalidad y compromiso ejemplares. Además, rindió homenaje a la nueva Unidad Vibra de Emergencias (UVE), invitando a sus integrantes a subir al escenario.

La velada del lunes incluyó un emotivo homenaje a las ocho mujeres que se jubilan este año, algunas con más de cinco décadas de trayectoria en la compañía. Además, el evento contó con la presencia de los miembros del Consejo de Administración y fue conducido por Víctor Aleixandre, del grupo “Viviendo del Cuento”, quien animó las distintas actividades de la jornada.

Tras la cena, servida en los jardines, la celebración continuó en la discoteca del hotel —ambientada al más puro estilo de las boîtes de los años 80— con la fiesta “Fuego” de Silvia Superstar. El lema de esta edición fue “Vibra se va de vacaciones”, poniendo el broche final a una temporada marcada por el éxito y la cohesión del equipo.