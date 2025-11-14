Vibra Hotels abrirá en Semana Santa de 2027 su joya más artística en Sevilla

La cadena hotelera Vibra Hotels ha comenzado las obras de construcción de su nuevo hotel en un edificio histórico de singular belleza ubicado en el casco antiguo de Sevilla, con la intención de abrir sus puertas para la Semana Santa de 2027 y convertirse rápidamente "en un referente de hospitalidad, arte e identidad sevillana, combinando el encanto histórico con el confort contemporáneo".

Concretamente, el edificio es conocido como La Unión y el Fénix y se encuentra junto a Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución y a escasos pasos de la Catedral, la Giralda y el barrio de Santa Cruz, y fue diseñado en 1938 por el arquitecto Fernando Cánovas del Castillo, convirtiéndose gracias a su estructura calculada por el ingeniero Eduardo Torroja Miret en una figura clave en la ingeniería del hormigón armado y pretensado en España con casi 7.000 metros cuadrados.

Recreación del interior del nuevo hotel de Vibra Hotels en Sevilla | Redacción

La licencia de obra, concedida en enero de 2024 por la comisión provincial de Patrimonio Histórico, incluye condiciones para conservar elementos arquitectónicos protegidos, como la estructura de hormigón de la calle Joaquín Guichot y la curva de la escalera suroeste y gracias a ella el nuevo hotel ofrecerá 113 habitaciones de diseño exclusivo, "pensadas para integrar la artesanía y la tradición sevillana con el lujo moderno". Además, se incluirá un rooftop con piscina con vistas panorámicas del casco histórico, un restaurante gourmet con influencia andaluza, un espacio wellness, gimnasio y dos salas de conferencias para eventos culturales o de empresa.

Incluso, el proyecto incluye un fuerte componente cultural ya que Vibra Hotels tiene la intención de colaborar con artistas locales, incorporando pintura, bordado de mantones flamencos y otras expresiones tradicionales en la decoración del hotel, "creando espacios que estén inspirado en un motivo artístico distinto, ofreciendo a los huéspedes un recorrido visual y sensorial por la identidad sevillana".

Por último, también la sostenibilidad será una prioridad, "con medidas de eficiencia energética, uso de ingredientes locales y reducción de plásticos de un solo uso, integrando así la responsabilidad medioambiental en la experiencia del huésped".