Verónica León: “El refuerzo de cara a la gripe es positivo pero queda muy corto”

El Hospital Can Misses de Ibiza ha activado de forma preventiva su plan de contingencia ante la llegada del pico de la gripe y otros virus respiratorios en una decisión que en Más de Uno Ibiza y Formentera la delegada del sindicato de Enfermería SATSE, Verónica León, ha valorado de forma positiva aunque también la ha catalogado de “insuficiente” ante la escasez de profesionales con los que cuenta el sistema sanitario pitiuso.

En este sentido, León ha valorado favorablemente que se incluyan refuerzos en urgencias y en las plantas de hospitalización pero ha vuelto a incidir en que el aumento real de personal es muy limitado, “ya que una sola enfermera de refuerzo debe cubrir toda la hospitalización, incluida la UCI, lo que hace que el impacto sea escaso en momentos de alta presión asistencial”.

Además, ha recordado que a este refuerzo hay que sumar las bajas del propio personal sanitario, “muchas de ellas por la gripe”, lo que agrava una situación ya delicada debido a que la falta de profesionales disponibles en las bolsas de trabajo impide sustituir adecuadamente estas ausencias, “obligando a que las plantillas se cubran con horas extra o con profesionales que prolongan sus turnos, generando una sobrecarga constante”.

Por último, Verónica León ha advertido de que Ibiza aún no ha alcanzado el pico de la gripe y que las próximas semanas pueden ser más complicadas, especialmente con la combinación de gripe, COVID y otros virus respiratorios y por ello ha reclamado “medidas estructurales y un aumento estable de las plantillas tanto en el hospital como en atención primaria, donde las consultas se ven obligadas a cerrar cuando falta personal, trasladando la carga asistencial a otros compañeros”.