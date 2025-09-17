Verónica Castelló: “Los resultados de Formentera.eco ponen en valor el trabajo técnico realizado y la cada vez mayor concienciación de residentes y turistas”

La consellera de Movilidad y Medio Ambiente de Formentera, Verónica Castelló, ha hecho balance en Más de Uno Ibiza y Formentera de la temporada de regulación de vehículos en Formentera con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible destacando especialmente que dentro del programa Formentera.eco “se han tramitado y revisado 56.000 solicitudes, todas ellas al 100%, lo que supone una cifra récord que refleja la consolidación del proyecto”.

Castelló también ha destacado “que en este 2025 se ha doblado el número de jornadas con la cuota de vehículos completa, con 74 días frente a los 35 del año anterior, lo que supone más de la mitad del periodo de regulación y que también pone en valor tanto el trabajo técnico como la creciente concienciación de residentes y visitantes en materia de movilidad sostenible”.

Cartel promocional de Formentera.eco | Redacción

Por otro lado, la consellera ha explicado que el sistema de vigilancia se ha reforzado gracias a las cámaras instaladas en La Savina y al apoyo de una empresa especializada en software de control “lo que ha permitido identificar matrículas sin autorización y tramitar sanciones, que en junio alcanzaron ya 1.600 propuestas de expediente en un incremento derivado precisamente de una supervisión más exhaustiva”.

Mientras, en cuanto a la movilidad interna, Castelló ha recordado que siguen en marcha las ayudas a la compra de bicicletas “con 150 euros para modelos convencionales y 450 para eléctricas y con una convocatoria, abierta hasta el 13 de octubre que busca incentivar desplazamientos más limpios y eficientes”.

El resto de Formentera al día

Por otro lado, el Formentera al día de este 17 de septiembre se ha completado con informaciones sobre el regreso a las escoletas, la licitación de obras en el polideportivo Antoni Blanc, el compromiso del Govern balear con nuevas viviendas en Es Pujols, el refuerzo del servicio marítimo y la detención de un hombre por amenazas en Sant Ferran.

Han sido ha licitación las mejoras del Polideportivo Antoni Blanc | Redacción

Además, se han repasado las nuevas convocatorias de formación laboral, la beca de investigación en patrimonio cultural y la agenda cultural y deportiva de la isla incluyendo la valoración del entrenador de la SD Formentera Maikel Romero del empate a dos goles en la segunda jornada de la Tercera RFEF frente al Constancia y el partido de esta noche de Copa Federación frente al Atlètic Lleida.