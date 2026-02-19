Verónica Castelló: “El objetivo es seguir buscando menos saturación en las carreteras de Formentera con el consenso de todos”

Verónica Castelló, consellera de Movilidad del Consell de Formentera ha detallado en Onda Cero las dos nuevas opciones de regulación de entrada de vehículos para la temporada 2026 en el último Consell d’Entitats y que según sus palabras son "fruto de un proceso de análisis técnico y participación ciudadana que se ha ampliado tras las dudas expresadas por parte de las asociaciones".

Concretamente, Castelló ha defendido que este año "se ha trabajado con una sectorial específica para revisar datos, escuchar propuestas y reformular alternativas con el objetivo de reducir la saturación viaria y mejorar la movilidad en la isla" y ha explicado que las dos opciones que se someterán a votación mantienen el mismo periodo de aplicación del 1 de junio al 30 de septiembre y la misma tasa que en 2025, centrándose únicamente en el techo de vehículos. Así, hay una opción A, "surgida del proceso inicial que plantea un modelo plurianual hasta 2029 con 800 autorizaciones para trabajadores y 1.000 turismos de visitantes diarios, distribuidos por distintivos ambientales" y una opción B, "resultado de la ampliación participativa y que propone mantener el techo vigente de 2025, con un total de 10.287 vehículos, incluyendo 1.732 turismos de visitantes y las cuotas actuales para alquileres, residentes y trabajadores".

Una imagen del último Consell d'Entitats | Redacción

Al mismo tiempo, la consellera ha reconocido que una de las principales preocupaciones detectadas es el aumento de trabajadores no residentes, "esenciales para sostener la actividad económica de la isla" y en este sentido ha confirmado que el sector empresarial ha trasladado su inquietud ante la posibilidad de que una cuota demasiado estricta deje a profesionales sin autorización, recordando que la hostelería y los servicios "requieren hoy más personal que hace dos décadas debido a un modelo turístico más exigente y a un mayor volumen de visitantes".

Por último, Castelló ha defendido que Formentera "ha sido pionera en la regulación de entrada de vehículos" y que el diálogo con las asociaciones y el análisis de datos "seguirán siendo claves para definir el modelo de movilidad de 2026".