Verónica Castelló: “El éxito de Formentera.eco demuestra que el turismo sostenible es posible y además funciona”

La vicepresidenta primera y consellera insular de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha presentado en Formentera al día los resultados de la campaña Formentera.eco 2025, destacando que, tras siete temporadas de regulación de la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, “el proyecto ha logrado reducir la media diaria de vehículos en agosto de 22.000 en 2017 a 18.500 en 2024, consolidando un modelo pionero en movilidad sostenible y demostrando que un turismo más responsable es posible”.

Verónica Castelló presentó los resultados de Formentera.eco en el Consell d'Entitats de este martes 21 de octubre | Redacción

Además, la consellera ha explicado que el techo máximo autorizado se ha reducido a 10.287 vehículos, y que gracias a la tecnología y a un sistema sancionador más eficiente, se han gestionado más de 57.000 peticiones de autorización y revisado más de 1,8 millones de imágenes, con unas 3.300 actas de inspección generadas hasta la fecha, y que los 700.000 euros recaudados se destinarán al Fondo de Sostenibilidad para mejoras en transporte público y gestión administrativa.

Agenda cultural, educativa y deportiva

El programa también abordó otras noticias de interés para la isla como la visita a Formentera de la consellera Balear de Bienestar Social, Sandra Fernández, para reforzar la atención a menores y confirmar que Formentera seguirá contando con la ayuda del ejecutivo de Marga Prohens para el apoyo a la protección infantil, o la reunión interinsular de deportes, el anuncio de la licitación de los estudios para ver si es posible un nuevo emisario submarino, o el proceso de selección que ha abierto en Consell para contratar dos agentes de ocupación y desarrollo local.

El economista Gonzalo Bernardos durante su intervención en el Foro Metafuturo Impulsa Illes Balears | Toni Escobar

Tras repasar el éxito del Foro Metafuturo Turismo Illes Balears que organizó Onda Cero el jueves 16 de octubre en el Hotel Five Flowers de Formentera, en materia cultural, destaca la Trovada de Estudios Etnopoéticos, la vuelta de Illa Escena, y la exposición virtual del Museo Arqueológico, que permite explorar el patrimonio histórico de las Pitiusas y en deporte la Sociedad Deportiva Formentera empató 0-0 frente al Santanyí, preparándose para su próximo partido contra el Cullerense