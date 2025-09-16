Vecinos de Dalt Vila: “Es necesario buscar soluciones comunes entre vecinos, comerciantes y administración para mejorar la vida en este barrio histórico”

Hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos desplazado con el micrófono verde hasta el Portal de ses Taules que da entrada a la muralla renacentista y al barrio de Dalt Vila de la ciudad de Ibiza para conocer cómo es la vida de los vecinos que residen en esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En este sentido, Rubén y Leire, portavoces de los residentes del barrio, han explicado las dificultades de vivir “en una zona tan fascinante como problemática en ocasiones debido al turismo masivo y a las obras constantes que afectan al día a día de sus habitantes” y por ello, en talante conciliador y dialogante han insistido “en la necesidad de buscar soluciones comunes entre vecinos, comerciantes y administración local para hacer el barrio accesible para visitantes y vivible para los residentes”.

Para ello han iniciado una recogida de firmas para trasladar sus inquietudes al Ayuntamiento de Ibiza, “centradas fundamentalmente en problemas de accesos, agua, regulación de eventos o coordinación de obras porque afectan de manera distinta a la vida diaria en Dalt Vila respecto a otras zonas de la ciudad” y porque han asegurado que “son optimistas de poder llegar a acuerdos pensando en que siempre todo puede mejorar si colaboramos entre todos y se cuenta con nosotros porque al final somos los que mejor sabemos cuáles son las necesidades de la zona”.