Toni Marí Marí: “Nunca saldrán defraudados de las fiestas de Sant Mateu porque están preparadas con especial atención y cariño”

El pequeño pueblo de Sant Mateu, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, ya vive de lleno sus fiestas patronales, que arrancaron el último fin de semana con actividades tradicionales como los juegos de cartas y de futbolín y se prolongarán hasta el próximo 28 de septiembre.

Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos, Toni Marí Marí, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el programa oficial comienza este viernes 6 de septiembre con una demostración de ball pagès como pistoletazo de salida destacando “una programación para todos los públicos, que incluye espectáculos infantiles, homenajes a las personas mayores, charlas culturales, actuaciones musicales y la tradicional Cursa Popular de 10 kilómetros alrededor del Pla de Sant Mateu”.

Cartel con la programación de las Festes de Sant Mateu 2025 | Redacción

Además, este año, como novedad se incorpora una fiesta temática de los años 80 para el sábado 13 de septiembre, y habrá un momento especialmente emotivo con el homenaje al obispo de Ibiza, Vicente Riera, “que comenzó su andadura como párroco en San Mateo hace 25 años y que tendrá lugar el 20 de septiembre con la participación del coro parroquial y una proyección de fotografías”.

Por todo ello, Marí Marí ha asegurado que “nunca saldrán defraudados de las Festes de Sant Mateu porque siempre están preparadas con especial atención y cariño por parte de todos los vecinos” y por ello ha animado a residentes y visitantes “a disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, modernidad y la implicación de todo el pueblo”.