Tomás Quesada: “A pesar de los refuerzos anunciados las patrullas ordinarias siguen mermadas

Tomás Quesada ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que, a pesar de lo anunciado por el coronel jefe en Baleares, Alejandro Herández, año tras año, las unidades de seguridad ciudadana que son las encargadas del contacto directo con vecinos y turistas “no reciben ningún tipo de refuerzo, a diferencia de otros cuerpos especializados como la Agrupación Rural de Seguridad o los equipos de Tráfico y Policía Judicial”.

Según explicó, la cifra de 40 agentes anunciada se corresponde principalmente con efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad procedentes de Valencia y que cada año son destinados a puntos turísticos como Sant Antoni pero que las patrullas ordinarias siguen mermadas.

En este caso, ha puesto de ejemplo el refuerzo del servicio de Tráfico en Formentera, sobre la que Quesada ha explicado “que se cubrirá desplazando personal desde Ibiza, y no con nuevos efectivos, debido a la falta crónica de alojamientos asequibles para los agentes y a que en Formentera no se ha cubierto ninguna de las vacantes ofertadas e incluso se ha perdido un efectivo porque Baleares no compensa económicamente”.

Además, el representante de JUCIL ha vuelto a denunciar que, a pesar de las necesidades, “el servicio de atestados de tráfico en Ibiza lleva casi dos años sin cubrirse y el cuerpo se ve obligado a destinar refuerzos temporales desde otras islas”. Y de hecho, ha confirmado que “el Ministerio del Interior ha tenido que autorizar una subida de dietas de hasta 200 euros diarios por agente, para costear el alojamiento en la isla durante los meses de verano”.