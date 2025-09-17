Tomás Quesada: “Es chocante que se declare la emergencia migratoria mientras se sigue negando que hay una ruta consolidada entre Argelia y Baleares”

El portavoz de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, conocida como JUCIL, Tomás Quesada, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera para dar su opinión sobre la reciente declaración de emergencia migratoria en Baleares y por consiguiente en Ibiza y Formentera por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
En este sentido, Quesada ha confirmado que se trata de “un reconocimiento necesario pero tardío del problema que afronta el archipiélago, especialmente en Ibiza y Formentera” y ha asegurado que “es chocante que se haga esta declaración mientras se sigue hablando de que no hay una ruta consolidada entre Argelia y Baleares”.
Al mismo tiempo, el portavoz de JUCIL ha reconocido la utilidad del refuerzo de efectivos hasta finales de octubre, pero advirtió que se trata de una solución temporal y limitada. “Lo vemos como una pequeña chapuza, como un parche porque no sabemos qué va a pasar cuando se marchen lo agentes y porque Formentera sigue necesitando una plantilla permanente y suficiente de Guardia Civil y Policía Nacional para atender la creciente presión migratoria”.
Ante esto, Quesada ha vuelto a insistir en que las necesidades del personal son urgentes, “ya que la temporada turística ha incrementado exponencialmente la carga de trabajo, especialmente en puntos críticos como Formentera” y por ello, ha vuelto a reclamar “la actualización del plus de residencia y mejoras estructurales en alojamientos y casas cuartel porque son medidas que pueden garantizar condiciones de trabajo más estables y seguras para los agentes”.
Finalmente, el portavoz sindical de la Guardia Civil también ha mostrado su esperanza de que la declaración de emergencia migratoria “sirva como primer paso hacia soluciones definitivas y que sea un paso más hacia encontrar la solución definitiva a estos problemas estructurales que tiene el cuerpo”.