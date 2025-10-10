Telmo Lazkano: “Las redes sociales no son productos digitales adecuados para tener un desarrollo saludable en la adolescencia”

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha organizado este jueves a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Puig d’en Valls, la conferencia “En el corazón de las redes sociales. ¿Qué tenemos realmente entre las manos?” que impartirá el experto en educación y salud digital Telmo Lazkano.

En este sentido, en Más de Uno Ibiza y Formentera, el propio Lazkano ha advertido de los riesgos que las redes sociales suponen para los adolescentes, subrayando que “no son productos digitales adecuados para tener un desarrollo saludable en la adolescencia ya que están diseñadas para robar nuestra atención y nuestro tiempo para vivir”.

Además, ha incidido en que los jóvenes, al construir su identidad y autoestima, se exponen a una constante comparación digital “invitándoles a construir sus valores y autoestima en función de productos que no buscan su bienestar, sino un rendimiento económico a costa de sus datos y atención”.

Al mismo tiempo, Lazkano ha insistido en que el problema va más allá del ámbito familiar y “que no podemos poner toda la responsabilidad en las familias ni en los menores sino que es necesario una regulación más estricta de la industria tecnológica” y en este sentido ha asegurado que aunque Europa avanza con leyes de servicios y mercados digitales que buscan limitar el acceso de los menores a productos potencialmente dañinos “aún queda camino por recorrer”.

Por último, el profesor, escritor y experto en educación y salud digital ha lanzado un mensaje para concienciar sobre los peligros del uso intensivo de las redes sociales: “Estamos en un mundo más conectado que nunca, pero también más solo que nunca, y eso no es casualidad, es causalidad”.