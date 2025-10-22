“El teatro clásico hay que mostrarlo para que la gente vea que es divertido”, afirma Carmen Domínguez

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha animado a la ciudadanía a disfrutar del teatro clásico con motivo de la representación de Don Juan Tenorio que tendrá lugar este sábado 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Can Ventosa.

En declaraciones al programa ‘Más de Uno Ibiza y Formentera’, Domínguez subrayó la importancia de acercar las grandes obras del repertorio español al público actual.

“El teatro clásico hay que empezar a mostrárselo a la gente para que vea que es un teatro divertido y que se puede disfrutar”, señaló la concejala, quien destacó que muchas veces se percibe erróneamente como algo “complejo o aburrido”.

La edil explicó que la compañía Amigos del Tenorio, con amplia trayectoria en toda España, será la encargada de poner en escena esta versión del clásico de José Zorrilla, con una cuidada ambientación, decorados cambiantes y vestuario de época.

“El público va a quedar impresionado, porque es exactamente el vestuario que se usaba en aquella época y está súper cuidado. Van a ver una obra de teatro en mayúsculas”, aseguró.

Domínguez recordó que esta será la primera vez que Don Juan Tenorio se representa en Ibiza dentro de la programación cultural de Todos los Santos, una tradición muy arraigada en otras ciudades españolas. “Ya el año pasado intentamos traerla, pero la compañía está muy solicitada; la contratamos en 2024 para poder tenerla ahora”, explicó.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Can Ventosa y en la taquilla del centro, tanto en horario de mañana como de tarde.

La concejala invitó a todos los ibicencos a acudir:

“Vale la pena venir, porque además de pasar un buen rato, se van a reencontrar con una joya de nuestra literatura teatral.”