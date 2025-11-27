Especial Eivissa ciutat de l’esport

Susana Tutiven : “El principal reto del fútbol sala femenino es romper el prejuicio de que es solo un deporte de niños”

La delegada del San Pablo Eivissa de Fútbol Sala ha dado la visión del deporte femenino junto a la guardameta gaditana Paola Corona en el programa especial que Más de Uno Ibiza y Formentera ha realizado desde el Patronato Municipal de Deportes

Manu Gon

Illes Balears |

El deporte femenino y el fútbol sala en concreto ha sido protagonista destacado en el programa especial Eivissa ciutat de l’esport que Más de Uno Ibiza y Formentera ha hecho desde el Patronato de Deportes al contar con la presencia de la portera y delegada del Sant Pablo Eivissa, Paola Corona y Susana Tutiplen, respectivamente.

Ambas han destacado el crecimiento continuo del club, que ya cuenta con categorías desde alevín hasta sénior y que se ha convertido en un referente para niñas y jóvenes que encuentran en este deporte un espacio de igualdad y motivación.

Más de Uno Ibiza y Formentera ha emitido un programa especial desde el Patronato Municipal de Deportes de Ibiza | Redacción

Además, Corona ha relatado con humor y determinación la dureza de competir en la segunda división femenina pese a no ser profesionales, “afrontando viajes eternos con dos vuelos, autobuses y noches de hotel en un esfuerzo logístico y económico que cae sobre jugadoras que además trabajan y estudian a pesar del esfuerzo y apoyo que recibimos desde el propio club”.

Por su parte, Tutiven ha explicado que el principal reto “sigue siendo romper el prejuicio de que el fútbol es de niños” y que por ello en el San Pablo “trabajan para integrar a chicas y chicos desde edades muy tempranas, fomentando la convivencia, la igualdad y el juego como herramienta educativa”, y para engancharles, según Corona, “desde la diversión, la cercanía y el ejemplo”.

Por últimos ambas han coincidido en que el impulso definitivo al fútbol sala femenino “llegará con más apoyos institucionales y reconocimiento profesional” y con ejemplo como el del club ibicenco que está consiguiendo “ser un espejo donde muchas niñas ya se ven reflejadas”.

