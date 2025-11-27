Susana Tutiven : “El principal reto del fútbol sala femenino es romper el prejuicio de que es solo un deporte de niños”

El deporte femenino y el fútbol sala en concreto ha sido protagonista destacado en el programa especial Eivissa ciutat de l’esport que Más de Uno Ibiza y Formentera ha hecho desde el Patronato de Deportes al contar con la presencia de la portera y delegada del Sant Pablo Eivissa, Paola Corona y Susana Tutiplen, respectivamente.

Ambas han destacado el crecimiento continuo del club, que ya cuenta con categorías desde alevín hasta sénior y que se ha convertido en un referente para niñas y jóvenes que encuentran en este deporte un espacio de igualdad y motivación.

Más de Uno Ibiza y Formentera ha emitido un programa especial desde el Patronato Municipal de Deportes de Ibiza | Redacción

Además, Corona ha relatado con humor y determinación la dureza de competir en la segunda división femenina pese a no ser profesionales, “afrontando viajes eternos con dos vuelos, autobuses y noches de hotel en un esfuerzo logístico y económico que cae sobre jugadoras que además trabajan y estudian a pesar del esfuerzo y apoyo que recibimos desde el propio club”.

Por su parte, Tutiven ha explicado que el principal reto “sigue siendo romper el prejuicio de que el fútbol es de niños” y que por ello en el San Pablo “trabajan para integrar a chicas y chicos desde edades muy tempranas, fomentando la convivencia, la igualdad y el juego como herramienta educativa”, y para engancharles, según Corona, “desde la diversión, la cercanía y el ejemplo”.

Por últimos ambas han coincidido en que el impulso definitivo al fútbol sala femenino “llegará con más apoyos institucionales y reconocimiento profesional” y con ejemplo como el del club ibicenco que está consiguiendo “ser un espejo donde muchas niñas ya se ven reflejadas”.