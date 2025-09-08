Susana Ribas: “Sin medios no hay inclusión en la educación porque se requiere inversión en formación, unidades especiales y personal de apoyo”

La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina en las Pitiusas, y para muchas familias con niños y niñas con diversidad funcional supone un cúmulo de emociones, dudas y preparativos especiales tal y como ha confirmado en Más de Uno Ibiza y Formentera, la secretaria de la asociación Ibiza IN. Susana Ribas.

Y es que según ha confirmado se viven momentos de mucha tensión. “Si la vuelta al cole se vive con nervios entre muchas familias, para nosotros hay que multiplicar esos nervios por cinco porque siempre tenemos la incertidumbre sobre los recursos, materiales y la formación del profesorado”.

En este sentido, Ribas ha denunciado la escasez de profesorado de soporte y la falta de recursos materiales para una educación verdaderamente inclusiva y ha vuelto a incidir en que los niños con diversidad funcional “tienen derecho a estar en las aulas ordinarias” y que “sin medios no hay inclusión porque se requiere inversión en formación, unidades especializadas y personal de apoyo”.

Además, la responsable de Ibiza IN ha añadido que, además de los recursos, la voluntad del profesorado es determinante para lograr una inclusión efectiva y por ello ha puesto en valor “cómo el trabajo colaborativo entre maestros y compañeros de clase contribuye a que los niños con diversidad funcional puedan integrarse plenamente teniendo en cuenta que sus compañeros aprenden valores como la empatía y la cooperación desde la propia experiencia”.

Finalmente, Ribas se ha mostrado optimismo y confianza en el futuro de la educación inclusiva. “Todavía queda mucho porque hay que dedicarle más medios, más formación, más voluntad, más empatía por parte de toda la sociedad, pero yo creo que si seguimos trabajando en ello podremos conseguir la integración total”.