El SPECT-CT de la Clínica Vila Parc atiende a sus primeros pacientes en Ibiza

Clínica Vila Parc en Ibiza ha dado un salto importantísimo para la sanidad de Ibiza y Formentera al incorporar un SPECT-CT de GE HealthCare (Single Photon Emission Computed Tomography – Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único) para el diagnóstico precoz de numerosas enfermedades.

No en vano, esta técnica combina la gammagrafía convencional con la tomografía computarizada permitiendo observar no solo la estructura de los órganos y tejidos, sino también su funcionamiento a nivel metabólico, lo que posibilita detectar alteraciones antes de que aparezcan los síntomas, tal y como ha explicado la doctora Pilar María, especialista en Medicina Nuclear del Grupo Policlínica: "La gammagrafía nos muestra la actividad metabólica de los tejidos que queremos explorar, mientras que el TAC nos ayuda a localizar anatómica y estructuralmente ese metabolismo y en este caso el SPECT-CT aúna lo mejor de dos mundos y nos ofrece una información muy valiosa para el diagnóstico precoz".

Se amplia las posibilidades diagnósticas en un gran número de especialidades médicas

Por todo ello, esta tecnología amplía las posibilidades diagnósticas en un gran número de especialidades médicas. Por ejemplo, en traumatología, resulta especialmente útil para descartar o confirmar movilizaciones protésicas y detectar infecciones óseas; en cardiología, permite valorar si existe patología isquémica o problemas de perfusión; y en neurología, se emplea para el estudio de demencias y enfermedades neurodegenerativas.

La doctora Pilar María con parte de su equipo | Redacción

Incluso, tiene aplicaciones relevantes en nefrología, donde ayuda a identificar lesiones infecciosas renales, particularmente en pacientes pediátricos, en endocrinología donde permite valorar el estado del tiroides, identificar adenomas de paratiroides o detectar tumores neuroendocrinos o en oncología donde facilita la detección y localización de metástasis óseas en un solo estudio; y permite la teragnosis, un campo médico que combina diagnóstico y tratamiento utilizando radiofármacos para identificar y tratar la enfermedad manera personalizada.

En este sentido, la doctora Pilar María ha destacado que "como lo que observamos es el metabolismo de los tejidos, podemos detectar enfermedades en fases muy incipientes y que eso es fundamental para el pronóstico y el tratamiento del paciente, porque nos permite adelantarnos al daño estructural y adaptar las decisiones clínicas a cada caso".

Estación de trabajo para medicina nuclear

Asimismo, este equipo incluye una estación de trabajo para medicina nuclear que integra aplicaciones de cuantificación con tecnología de inteligencia artificial y que funciona como plataforma de procesamiento, análisis y revisión de imágenes, utilizando las últimas aplicaciones cuantitativas de SPECT para acelerar el flujo de trabajo y mejorar la fiabilidad diagnóstica.

Por todo ello, el SPECT-CT se suma así al PET-TC como una de las grandes herramientas de la medicina nuclear moderna siendo ambas técnicas complementarias, ya que la primera utiliza radiación gamma y radiofármacos como el Tecnecio-99m o el Iodo-123, lo que lo convierte en un procedimiento más accesible y versátil, mientras que el PET-TC, emplea radiofármacos como la FDG marcada con Flúor-18 y ofrece una mayor sensibilidad en la detección de procesos metabólicos oncológicos.

Algo que, según la doctora, "permite reforzar la capacidad para ofrecer diagnósticos más precisos y tempranos teniendo en cuenta que nuestro objetivo es poner la tecnología más avanzada al servicio de las personas, y esta técnica nos permite hacerlo con una visión más completa y detallada del funcionamiento del organismo".

Primeros estudios que se han realizado estos días con el SPECT

Hasta el momento, el Grupo Policlínica se ha convertido en pionero en aplicarlo, llevando a cabo los primeros estudios en cáncer de mama con una localización precisa del ganglio centinela, en cardiología donde se ha llevado a cabo un estudio avanzado para la cardiopatía isquémica o en endocrinología aplicando la gammagrafía de paratiroides para localizar adenoma de paratiroides.

Incluso, en oncología se ha llevado a cabo un estudio de tumores neuroendocrinos, lo que demuestra que "el SPECT-CT abre nuevas posibilidades diagnósticas en múltiples especialidades, con mayor precisión y rapidez ya que se trata de una herramienta diagnóstica de primer nivel que mejora la precisión clínica y permite actuar antes de que la enfermedad se manifieste".