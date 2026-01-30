Sonia Cardona: "La sentencia del caso Punta Prima demuestra que los intereses empresariales no pueden marcar el futuro de Formentera"

Sonia Cardona, exconsellera y exmiembro del equipo de gobierno de Gent per Formentera, Sonia Cardona, ha pasado por Onda Cero para explicar y valorar la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de casación presentado por la promotora vinculada a Leo Stöver en el caso de Punta Prima y que vuelve a confirmar la absolución de los cargos públicos investigados durante más de una década.

En este sentido, Cardona se ha lamentado que este proceso ha supuesto "16 años de batalla", desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Formentera en 2010, "primero en el ámbito administrativo y después en el penal" y ha recordado que acusados "llegaron a enfrentarse a delitos graves con petición de penas de prisión" ante los que siempre mantuvieron la tranquilidad "porque conocíamos el fundamento de sus decisiones y porque nos han acusado de delitos sin aportar ningún tipo de prueba".

Al mismo tiempo, la exconsellera ha denunciado el uso "disciplinante" del derecho penal que, según la sentencia, ejerció la acusación, y describió la experiencia de verse en el banquillo como "muy dura" ya que, según sus palabras, "hasta después incluso de que la justicia administrativa declarara ajustadas a derecho las normas urbanísticas, la ofensiva penal continuó durante años porque simplemente querían una condena de titular".

Por ello, Cardona ha reflexionado sobre "que este tipo de estrategias no pueden convertirse en una forma de condicionar decisiones políticas legítimas" y sobre el papel del resto de fuerzas políticas durante este largo proceso, señalando, en su opinión, que aprovecharon la situación para obtener rédito político, mientras que otros grupos que votaron las mismas normas, no fueron objeto de acusación.

Por último, la exmiembro del equipo de gobierno de Gent per Formentera se ha mostrado convencida de que "cuando todo esto acabe, habrá un antes y un después porque quedará demostrado que los intereses empresariales no pueden marcar el futuro de Formentera por más que en este caso lo que se buscar era lograr sentencias ejemplarizantes que disuadieran a otros responsables públicos de defender el interés general y la protección del territorio".