Sofía Ribas: “En Plastic Free estamos convencidos de que las Pitiusas pueden ser islas residuo cero en 2030”

Sofía Ribas, coordinadora de la Alianza Plastic Free que nació en 2018 agrupando a entidades medioambientales de Ibiza y Formentera, ha confirmado en Onda Cero que han cerrado el año pasado “reforzando su papel como espacio de coordinación y aprendizaje con las administraciones públicas” después de que en 2024 amplió su enfoque “para trabajar hacia un modelo integral de residuo cero”.

Sin embargo, Rivas ha reconocido que el reto de convertir a las islas en territorios residuo cero en 2030 “es exigente, aunque viable” y en este sentido, ha destacado “que otros lugares del Mediterráneo ya avanzan en esa dirección” y que las instituciones locales “han mostrado una respuesta muy positiva para iniciar este camino”. Además, “los datos de 2025 con toneladas de residuos recogidos o 2.500 personas formadas y miles de plásticos evitados reflejan el impacto conjunto de las entidades que integran la alianza”.

Foto de familia de las asociaciones que forman parte de la Alianza Plastic Free | Redacción

Por otro lado, la coordinadora de Plastic Free también ha valorado “muy positivamente” el nuevo plan de choque insular de reducción de residuos, que destinará fondos específicos a minimizar lo que acaba en el contenedor gris aunque ha subrayado que uno de los grandes retos inmediatos “es mejorar la separación de la fracción orgánica, que representa entre el 40 y el 50% de los residuos domésticos ya que solo con gestionarla correctamente se daría un paso increíble”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De cara a 2026, Rivas ha confirmado que preparan un viaje de estudio dentro del proyecto CAPA para conocer de primera mano cómo funcionan otras islas europeas certificadas como residuo cero a pesar de su tamaño, su presión turística y su experiencia avanzada “y es que todo lo que podamos aprender podría ser fundamental para el futuro de Ibiza y Formentera”.