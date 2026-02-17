Simón Tur: “El Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza ya no es el futuro sino el presente del turismo en la isla"

Simón Tur, director del recién presentado Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar en que consiste esta plataforma que ha llegado para convertirse en una herramienta fundamental para todo aquel que se dedique al sector del turismo en la isla de Ibiza.

En este sentido, Tur ha asegurado que este nuevo SITE Ibiza "se ha convertido en una herramienta imprescindible para entender con datos reales y en tiempo real qué ocurre en la isla y cómo se comportan sus visitantes permitiendo tomar decisiones con datos y no con sensaciones". Algo que según el propio Tur llevaba reclamando el sector desde hace más de 15 años y que ahora es posible gracias a que "integra información capturada de pagos con tarjeta, antenas de telefonía o rastros digitales y datos obtenidos mediante encuestas para cruzar macro y micro y obtener una radiografía precisa del turismo".

Para ello, la nueva herramienta está organizada en tres ejes —actualidad, recursos y datos— ofreciendo según su director "datos de conectividad aérea, el gasto turístico, la presencia real en la isla, los precios hoteleros, los perfiles de visitantes o el análisis de mercados emergentes en una información clave que es clave para administraciones, empresas y profesionales que ya no se pueden permitir trabajar sin este tipo de inteligencia, porque cada euro invertido en promoción debe estar bien dirigido".

Precisamente, entre los datos más llamativos, Tur ha mencionado, por ejemplo, que se registraron 154 millones de búsquedas de billetes a Ibiza en un solo año, "una cifra que demuestra el enorme interés global por la isla y que deja claro que la isla sigue siendo un destino top, con precios aéreos más altos que Mallorca o Menorca", así como un índice de repetición del 53%, lo que son cuatro puntos más que el año anterior.

Por último, de cara al futuro inmediato, el equipo "trabaja en ampliar la base de datos, incorporar nuevas fuentes y conectar el sistema con plataformas europeas para que Ibiza tenga voz en proyectos internacionales" ya que según el propio Tur, "el SITE ya no es un proyecto de futuro sino de presente".