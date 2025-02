Silvia Hernández: "Solo queremos volver a nuestras casas en los Don Pepe tras casi cinco años de incertidumbre"

La portavoz de los vecinos de los edificios Don Pepe, en Sant Josep de sa Talaia, Silvia Hernández, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar en qué ha consistido la concentración el el Parlament balear para exigir soluciones a la problemática de sus viviendas y como está la situación casi cinco años después.

Aprovechando que se ha retomado el periodo ordinario de sesiones de la cámara autonómica, la presidenta de la asociación de vecinos, Silvia Hernández, ha señalado en Onda Cero que la movilización responde a la "falta de información" y la "crispación" de los residentes ante la incertidumbre sobre su futuro.

Hernández insiste en que los afectados no quieren que sus reivindicaciones se olviden y ha lamentado que las administraciones hayan tratado el caso como "una hoja que se rellena y se pasa página". Los vecinos exigen que se les ofrezca una solución definitiva y se les permita regresar a sus hogares.

La portavoz de los vecinos ha explicado en el programa Más de uno Ibiza y Formentera que, tras una concentración previa y la difusión del caso en los medios de comunicación, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, se comprometió a convocar una reunión de la Comisión, cuya última sesión se celebró el 4 de julio, para el próximo 26 de este mes y que en ella se espera la asistencia de representantes del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, el Govern y el Consell d'Eivissa.

Hernández ha expresado su esperanza de que la reunión aporte información clara sobre las gestiones realizadas y se ofrezca una solución a los vecinos. "No dudamos de que estén trabajando, pero si no nos informan no sabemos qué están haciendo", ha señalado en Onda Cero.

Los vecinos de Don Pepe han solicitado que se priorice la legalización de los edificios y se permita su rehabilitación, en lugar de la expropiación y el derribo, como se planteó inicialmente. Esta propuesta surgió a raíz del decreto de simplificación administrativa, que permite esta opción.

"Queremos volver a nuestras casas", ha afirmado Hernández, quien ha recordado que 106 familias se han visto afectadas por esta situación desde el primer desalojo el 4 de junio de 2020.