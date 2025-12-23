Silvia Hernández: “Ya hemos empezado a despertarnos de esa pesadilla de cinco años y medio”

El casi eterno conflicto de los apartamentos Don Pepe, en Sant Josep de sa Talaia, podría estar entrando en una nueva fase tal y como ha confirmado en Onda Cero la portavoz de los vecinos, Silvia Hernández.

Todo ello después de que en el pleno municipal se haya autorizado por unanimidad al alcalde, Vicent Roig, del Partido Popular, a negociar directamente con los vecinos en "un gesto que abre la puerta a una posible solución tras años de litigios, desalojos y una prolongada incertidumbre para decenas de familias".

Imagen del pleno extraordinario donde se aprobó que sea el alcalde Vicent Roig el que negocie con los vecinos | Redacción

Por eso, Hernández ha calificado la decisión como "súper importante" asegurando que "refleja el consenso político para poner fin a una situación que ha marcado profundamente a los afectados", y al mismo tiempo ha detallado que ahora "la negociación pasará por permitir la rehabilitación de los edificios y revertir la declaración de ruina, a cambio de anular los procesos judiciales abiertos contra el consistorio".

Al mismo tiempo, la portavoz de los vecinos ha asegurado que uno de los aspectos clave del proceso es que el acuerdo final será elevado a sede judicial para que quede avalado por una sentencia, "lo que garantizaría su cumplimiento con independencia de futuros cambios políticos, que este acuerdo esté protegido por una sentencia judicial y que, como dijo el alcalde, va a misa".

Por último, mientras se avanza en la redacción del borrador y en la elaboración del proyecto técnico, los vecinos afrontan esta nueva etapa con prudencia, pero también con esperanza. "Ya hemos empezado a despertarnos de esa pesadilla de cinco años y medio pero tenemos que ser pacientes con la ilusión de que al final todo se solucionará de una vez por todas".