Sergio Oruj: “Es todo un reto salir de mi zona de confort y entrenar a un club con tanta ambición como el CD San Pablo Ibiza”

Sergio Oruj se estrena como entrenador del Club Deportivo San Pablo Ibiza de fútbol sala después de más de dos décadas en el Fútbol Sala Ripollet y en declaraciones a Más de Uno Ibiza y Formentera ha asegurado que afronta el cargo con entusiasmo, asegurando que es “un reto muy bonito y muy chulo porque supone trabajar fuera de mi zona de confort en un club muy ambicioso que apuesta por seguir creciendo”.

En este sentido el técnico ha subrayado que su primer objetivo será acoplar un equipo casi completamente nuevo, asegurando la permanencia en la categoría lo antes posible y, posteriormente, aspirar a metas más altas, y también ha reconocido los desafíos logísticos por viajes largos a Cantabria, Asturias, Extremadura y Galicia, que implican conexiones aéreas complicadas desde Ibiza.

Al mismo tiempo, Oruj ha reflexionado sobre el crecimiento del fútbol sala femenino en España, valorando el esfuerzo de los clubes en la base y la incorporación de más equipos femeninos en distintas categorías y con la esperanza de que eventos internacionales como el Mundial femenino, que se celebra por primera vez este año, “puedan suponer un impulso para aumentar la visibilidad y el seguimiento mediático en categoría femenina”.

Y por ello, también ha resaltado la importancia de la retransmisión de los partidos, “tanto para que las jóvenes jugadoras puedan identificarse con sus ídolos como para fomentar la profesionalización del fútbol sala femenino” y en este sentido ha puesto como ejemplo las retransmisiones que se hacen “de manera ejemplar” del San Pablo Ibiza.