Sergio González: “Ibiza se ha convertido en un lugar de paso para jueces y funcionarios debido a la ausencia de condiciones de vida dignas”

Sergio González, juez decano de Ibiza ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para asegurar que la justicia pitiusa arrastra problemas como la falta de recursos o la alta rotación de profesionales ya que “Ibiza se ha convertido en un lugar de paso para jueces y funcionarios que vienen obligados, se forman, y se marchan en cuanto pueden debido a la ausencia de condiciones de vida dignas”.

Por ello, González ha celebrado la reanudación de las obras del edificio judicial, paralizadas desde hace ocho años, aunque lamentó el retraso y los sobrecostes y al mismo tiempo también ha advertido del colapso en el Instituto de Medicina Legal, “con una sola psicóloga forense para todos los casos de violencia de género, familia y menores en las Pitiusas”.

Mientras, la implantación del nuevo Tribunal de Instancia, prevista para el 1 de julio, será, en sus palabras, una transformación “compleja pero inevitable”, cuya eficacia dependerá del refuerzo humano y tecnológico ya que según ha confirmado “el 70% del personal es interino, y muchas plazas de jueces siguen vacantes, como la del Juzgado número 6, creado en abril de 2024 y aún sin titular”.

"Hay que hacer pedagogía judicial"

Por otro lado, Sergio González también ha explicado que hay que hacer pedagogía judicial porque la gente no conoce cómo funciona realmente la justicia y “porque la falta de comprensión ciudadana del funcionamiento judicial ha generado una crispación injusta hacia jueces” poniendo como ejemplo un reciente caso de ocupación. “Una pena de tres meses de multa por un delito de usurpación no gusta pero es lo que hay… si quieren que se castigue con 10 años de prisión, que lo legislen y yo no tengo inconveniente en imponerla si la ley lo permite pero aunque hay una especie de crispación hacia el juez hay que tener en cuenta que éste solo aplica la ley”.

Sobre el uso de inteligencia artificial en la Justicia, ha reconocido su utilidad para facilitar tareas repetitivas o de búsqueda legal, pero señaló los límites “ya que no todo es sota, caballo y rey y hay percepciones y valoraciones que una máquina no puede hacer” y sobre el conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo, González se ha mostrado muy crítico: “Hay una crispación institucional evidente ya que en vez de que cada uno haga su labor parece que se intenta controlar al Poder Judicial con medidas como el intento de reformar el acceso a la carrera judicial, la creación de comisiones de ética formadas por políticos y la pretensión de entregar la instrucción penal al Ministerio Fiscal que depende orgánicamente del Gobierno”. Y es que según el juez decano de Ibiza, “si el fiscal decide qué se investiga y qué no, y el fiscal depende del Gobierno, estamos ante una injerencia inaceptable”.

"Si el poder político controla el acceso, la formación y las sanciones del poder judicial, ya no hay contrapeso, y sin contrapeso, no hay democracia”.

Y precisamente, González ha enmarcado este malestar en el contexto de la huelga nacional de jueces prevista para el 1 de julio. Según él, no es una defensa corporativa, sino una reivindicación por la independencia judicial: “Esto nos afecta a todos como ciudadanos ya que si el poder político controla el acceso, la formación y las sanciones del poder judicial, ya no hay contrapeso, y sin contrapeso, no hay democracia”.