Sara Santos: “El objetivo es que la oferta deportiva de tenga la mayor diversidad posible”

El programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera que se ha realizado desde las instalaciones del Patronato Municipal de la ciudad de Ibiza en las piscinas de Can Misses ha repasado la amplia oferta de actividades deportivas municipales con la técnica de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Santos.

En total hay hasta 27 disciplinas distintas, desde atletismo o baloncesto pasando por vela, judo, lucha olímpica, patinaje, piragüismo o deportes adaptados con el objetivo, según Santos “de llegar al mayor número de personas posibles y tener la mayor diversidad posible”, y entre las que también destacan la ampliación de las rutas de senderismo y cicloturismo, “que pasan de seis a ocho más la ya tradicional salida en Formentera y todo ello con un precio simbólico”.

Cartel del programa especial | redacción

Al mismo tiempo, Santos ha explicado el esfuerzo del Ayuntamiento “por equilibrar horarios y favorecer el deporte femenino, tras detectar que muchos equipos entrenaban en franjas tardías”, asegurando que ahora “el criterio de puntuación en el reparto de instalaciones contempla la categoría femenina, lo que ha permitido igualar el acceso entre hombres y mujeres”.

Por último, se ha incidido en la importancia del trabajo con los clubes en deporte base y el apoyo constante al deporte adaptado, destacando la labor de entidades como Addif y ha concluido recordando que quienes deseen inscribirse o informarse “pueden encontrarse en las recepciones de las piscinas municipales y las instalaciones deportivas de la ciudad” y que “las inscripciones para las rutas de senderismo y cicloturismo deberán formalizarse en las piscinas de Can Misses.