Sara Barbado: "Hay que generar conciencia social, desmontar mitos y ofrecer herramientas para detectar y luchar contra la trata de blancas”

El Ayuntamiento de Ibiza celebró este domingo 21 de septiembre una emotiva fiesta en el Esplai Cultural de Can Ventosa para homenajear a las parejas que cumplen 50 años o más de matrimonio y que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, la concejala de Infancia, Mayores e Igualdad, Sara Barbado, “reunió a 33 matrimonios, incluyendo uno que celebraba 65 años juntos”.

En este sentido, Barbado ha explicado que “se realizaron fotografías con ramos de rosas, se proyectó un vídeo con entrevistas a cada pareja y se entregaron estatuillas conmemorativas” y que todo culminó con un pica pica en la terraza amenizado por música en directo y la entrega de flores a los asistentes. Incluso, todas las parejas recibirán un pendrive con el vídeo y la foto de la jornada “en un recorrido precioso que refuerza la importancia de mantener viva la memoria y el reconocimiento de estos matrimonios emblemáticos en la comunidad”.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Ibiza organiza este martes 23 de septiembre el ciclo Cine y Conciencia frente a la Trata en el Casal de Igualdad, con el objetivo de visibilizar la explotación sexual y fomentar la concienciación social.

Concretamente, Barbado ha detallado que desde las 20.00 horas y con entrada gratuita habrá proyecciones de cortometrajes, ponencias y debates, con la participación de destacados profesionales en esta materia “para intentar generar conciencia social, desmontar mitos y ofrecer herramientas para que la gente sepa cómo detectar, avisar y denunciar esta realidad en la que muchas personas vulnerables pueden ser objeto de explotación”.