Sara Barbado: “La fiesta del 21 de septiembre es un reconocimiento a todos aquellos que merecen celebrar su trayectoria vital juntos”

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una iniciativa muy emotiva y original para homenajear a todas las parejas empadronadas y residentes en el municipio que cumplan 50 años o más de matrimonio durante este 2025 y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Mayores, Sara Barbado, “es un reconocimiento a quienes nadie tenía en cuenta por mucho que merezcan celebrar su trayectoria vital juntos”.

La fiesta se celebrará el próximo 21 de septiembre y la ubicación dependerá del número de parejas inscritas y para los preparativos, Barbado ha asegurado que se les pedirá a los participantes que lleven una foto de su boda para intentar hacer otra con la misma pose pero más de 50 años después y que también habrá un pica pica y se entregará una figurita especial a cada pareja.

Cartel que anuncia la fiesta | Redacción

En este sentido, la concejala ha destacado la importancia de este homenaje porque “a día de hoy, con eso de que nos aguantamos menos muchas veces, si llegar a 25 años es complicado imagínate a 50 y por eso lo que buscamos con esta celebración es reconocer el valor del compromiso y el amor duradero en tiempos actuales”.

Las parejas interesadas tienen hasta el 27 de agosto para inscribirse y pueden hacerlo en el Casal de Igualdad o en la Oficina del Mayor de Can Ventosa, presentando documentación que acredite su matrimonio y residencia en Ibiza, aunque para cualquier duda, se puede llamar al propio Ayuntamiento de Ibiza.