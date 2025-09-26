Sandro Soulman Sal: “Little Cabin Music fue el pistoletazo de salida para cuatro amigos que solo querían pasarlo bien haciendo lo que les gustaba”

Este sábado 27 de septiembre, el mítico Can Jordi Blues Station acogerá la celebración del décimo aniversario del primer disco del grupo ibicenco Uncle Sal, Little Cabin Music, y con motivo de ello, Sandro Soulman Sal, cantante del grupo, ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera la trayectoria de la banda, sus orígenes, sus influencias o sus planes de futuro.

En este sentido, Sandro ha recordado cómo aquel primer álbum, grabado en Magrana Studio con Joan Barbé, “marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo porque fue un pistoletazo de salida para cuatro amigos apasionados por el rock que no tenían demasiadas pretensiones más allá de pasarlo bien haciendo lo que nos gustaba”.

Portada del primer disco de Uncle Sal, The Little Cabin Music | Redacción

Además, el cantante de Uncle Sal ha confesado la influencia clara que tiene en ellos la música que se hace en el Sur de Estados Unidos, y en este sentido ha destacado la importancia de mantener las raíces musicales originales del grupo, interpretando blues, jazz, soul y country siempre en inglés y con un sello propio que les ha hecho inimitables. “Aunque respeto a otros grupos que cantan esta música en castellano, lo cierto es que nosotros no sabríamos cantar blues en castellano, porque entendemos que esa música no sería lo mismo si la traducimos”.

Mientras, también ha destacado destacó cómo el grupo ha desarrollado un estilo propio a lo largo de sus cuatro discos asegurando que “aunque nuestras influencias son grandes nombres como Allman Brothers o Bob Dylan, nunca hemos tratado de imitar a nadie porque somos unos autodidactas con un sello personal y un sonido directo y auténtico que ha evolucionado desde la crudeza del primer disco hasta la mayor elaboración de arreglos y producción de los últimos álbumes”.

Por otro lado, Sandro también ha explicado la evolución de Uncle Sal a lo largo de cuatro discos y la manera en que han perfeccionado la escritura y producción de sus canciones y ha confirmado que ahora todo está un poco parado más allá de una pequeña gira del décimo aniversario, que incluye actuaciones en Ibiza, Barcelona, Zaragoza y L’Hospitalet, y en donde la banda ofrecerá un repertorio completo de su primer álbum, recordando la historia y energía del rock ibicenco que han llevado a lo largo de la última década.