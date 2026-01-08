Rubén Sousa: “Lo prioritario es garantizar la seguridad de los usuarios de la pasarela de Talamanca”

Un tramo de la pasarela de la playa urbana de Talamanca, uno de los espacios más transitados para pasear y hacer deporte por los vecinos de la ciudad de Ibiza, se ha venido abajo tras los últimos temporales y ante ello, sobre el terreno, y ante el micrófono de Más de Uno Ibiza y Formentera, el concejal de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha confirmado que “actualmente lo más importante es garantizar la seguridad de los viandantes”.

Concretamente, el derrumbe afecta a un tramo de entre 20 y 30 metros situado junto al conocido Hostal Talamanca y se ha debido, según Sousa, “tanto al impacto de los recientes temporales como a la erosión acumulada durante años por la acción del mar, que ha ido debilitando los apoyos y el muro al que se sujeta la pasarela”.

Imagen del tramo de la pasarela que se ha hundido | Redacción

Por ello, el área ha sido acordonada por la Policía Local para impedir el paso y como medida inmediata, ya se ha habilitado un desvío provisional de la pasarela a través del solárium del establecimiento colindante, permitiendo que vecinos y visitantes puedan seguir paseando o practicando deporte con normalidad. Sin embargo, Sousa, ha subrayado que “se trata de una solución temporal mientras se hace el replanteo de la pasarela esta semana, se analizan los informes técnicos y se llega a un acuerdo con la Dirección General de Costas para encontrar la mejor solución posible para que la pasarela no se vuelva a caer”.

Y en este sentido, el concejal ha recordado que, aunque el muro es competencia de costas, “el Ayuntamiento debe velar por la seguridad de sus vecinos por lo que no se descarta que la reparación se ejecute de forma subsidiaria como ya ha ocurrido en anteriores episodios”.