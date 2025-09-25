Rubén Sousa: “Ibiza cada vez tiene más turistas interesados por una experiencia distinta al tradicional turismo de sol y playa”

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha hecho balance de la temporada turística en una entrevista en el programa Más de uno Ibiza y Formentera incluida dentro de la programación especial de la semana del turismo y en este sentido ha subrayado que 2023 ha sido un verano “muy bueno ya que tanto el comercio como la restauración, la hotelería y la ciudadanía se han mostrado satisfechos, en parte porque se ha percibido algún punto menos de saturación que en temporadas anteriores”.

Por otro lado Sousa ha destacado que la estrategia municipal se centra en promocionar un turismo “gastronómico, deportivo y cultural”, que ponga en valor los tres pilares de la ciudad “que son el patrimonio, la cultura y la gastronomía” y que eso está atrayendo a un visitante “cada vez más sensibilizado con lo que tenemos en la ciudad de Ibiza ya que suele estar interesado en una experiencia distinta al tradicional turismo de sol y playa”.

Al mismo tiempo, el concejal de Turismo ha señalado que el turista español ha sido el más destacado en el primer semestre, seguido de italianos y británicos y ha subrayado la importancia de mantener la desestacionalización, “con un 60-70% de la oferta hotelera y de restauración activa en invierno y complementada por eventos deportivos, una agenda cultural amplia y conexiones aéreas con ciudades europeas que permiten atraer visitantes fuera de los meses de verano”.

Además, Sousa se ha referido a la ordenanza de publicidad exterior “que ha permitido limpiar los barrios históricos de carteles que restaban protagonismo al patrimonio” y por último ha mostrado su “optimismo” con la apertura del Parador de Ibiza, prevista para principios de año, y que, según sus palabras “será una infraestructura muy importante que permitirá atraer a nuevos mercados turísticos, especialmente el asiático y el americano”.