Rubén Romero Retamosa: “Mirar el cielo es también una forma de conocernos mejor”

El astrofísico y divulgador Rubén Romero Retamosa, fundador y director de Orión Astronomía, ha compartido en el programa Hablando al Aire su visión sobre la divulgación científica y el impacto del astroturismo como herramienta cultural y educativa, especialmente en Ibiza, donde desarrolla varios proyectos innovadores.

Romero, licenciado en Física y especializado en Astronomía, explicó que su objetivo es “tender puentes entre la ciencia y la sociedad”, acercando el universo a todo tipo de públicos mediante experiencias educativas, turísticas y de observación astronómica. “No hace falta formación previa, solo ganas de mirar hacia arriba”, aseguró durante la charla.

El científico, que recientemente renovó la identidad de su empresa —antes conocida como Orión Madrid Astroturismo—, destacó que Ibiza se ha convertido en un lugar estratégico para la observación astronómica gracias a su cielo limpio y sus espacios naturales. “Estamos trabajando en proyectos que transforman la isla en un referente internacional de astroturismo y educación científica”, señaló.

Uno de los hitos que Romero anticipó en la entrevista es el eclipse total de sol de 2026, que convertirá a las Pitiusas en un punto de observación privilegiado para astrónomos y aficionados de todo el mundo. Además, resaltó su colaboración con Vivo Park, en Sant Rafel, donde participa en la programación de talleres, cursos y en la creación de un planetario abierto a todas las edades.

“Cada vez que alzamos la vista al cielo entendemos lo poco que sabemos y lo mucho que queda por descubrir. La curiosidad es el verdadero motor de la ciencia”, concluyó Romero, dejando claro que, más allá de los datos, su misión es despertar emociones y fomentar el conocimiento compartido.