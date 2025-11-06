Rosa Sánchez: “Traer el Congreso Nacional e Iberoamericano de Alzheimer a Ibiza ha sido un sueño hecho realidad”

Ibiza se ha convertido durante estos días en el epicentro mundial de la investigación, la sensibilización y el compromiso frente al Alzheimer, gracias a la celebración conjunta del XI Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, organizados por CEAFA (Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias), Alzheimer Iberoamérica (AIP) y con la colaboración del Consell de Ibiza y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera como anfitriona.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Rosa Sánchez, presidenta de la Federación Balear de Alzheimer, expresó su enorme satisfacción al ver cumplido un objetivo que perseguía desde el inicio de su mandato: “Hace seis años que soy presidenta, y desde el minuto uno soñaba con traer el Congreso Nacional a Ibiza. Nunca pensé que vendría también el Iberoamericano. Ha sido mágico.”

Sánchez destacó que el congreso, que reúne a más de 500 participantes, supone “poner a Ibiza en el lugar que se merece”, mostrando al resto de España e Iberoamérica que en las Islas Baleares “también se trabaja con seriedad y compromiso por las personas con Alzheimer y sus familias”.

La presidenta subrayó además el papel clave del Consell de Ibiza, al que calificó como “coorganizador del evento, no simple colaborador”, y se mostró emocionada por la excelente acogida: “Toda la gente está contentísima; hemos demostrado que somos capaces de organizar algo grande y digno de nuestra isla.”

Durante la conversación, Sánchez relató también el apoyo institucional recibido, incluyendo la audiencia con Su Majestad la Reina Sofía, presidenta de honor de CEAFA, quien mostró su satisfacción por asistir al encuentro en Ibiza.

El evento, que se desarrolla a lo largo de cuatro días, reúne a expertos, familiares, asociaciones y representantes de distintos países. Para Sánchez, “Ibiza es, por unos días, el foco mundial del Alzheimer”, y la experiencia abre nuevas puertas: “Ya nos están invitando desde México, Argentina y Bolivia para hablar de nuestro trabajo y de nuestra isla.”

Con entusiasmo y gratitud, Rosa Sánchez concluyó: “Esto ha sido un sueño hecho realidad. Persistir ha valido la pena.”