Roberto Velasco: "En BiboPark las luces no solo iluminan, también cuentan historias”

Roberto Velasco, creador de todas las luces que forman parte del espectáculo nocturno Astro Magic Light de BiboPark, ha compartido en una entrevista para el programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera cómo nació este ambicioso proyecto lumínico inspirado en la naturaleza y sus viajes alrededor del mundo. "Aquí no hay fin, todo surge de mi imaginación y lo único que me para es el presupuesto porque al final hemos conseguido que las luces no solo iluminen sino que también cuenten historias"

Velasco, ha descrito el espectáculo como un paseo por un universo similar al de la película Avatar donde se combina tecnología, arte y sostenibilidad y es que él mismo ha diseñado e instalado personalmente cientos de focos, miles de micro LEDs y kilómetros de cableado en un entorno natural vivo que plantea retos como la humedad y la convivencia con la fauna local.

La instalación, que puede visitarse los jueves y viernes por la noche, desde las 21.00 horas, es ya un referente artístico y turístico ya que ha conseguido "conciliar tecnología y medio ambiente y crear una experiencia sensorial inolvidable que evoluciona constantemente porque ya es casi como un organismo vivo del que cada año surgen ideas nuevas, como la posible incorporación de plantas luminescentes".