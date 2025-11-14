Roberto Baró: “La realidad mixta evitará mareos y marcará el futuro de la inmersión digital”

El creador de experiencias digitales Roberto Baró, afincado en Ibiza desde hace 12 años, ha reivindicado el papel de la realidad mixta como el siguiente gran paso de la tecnología inmersiva, durante su paso por Más de Uno Ibiza y Formentera. Baró, que trabaja en la intersección entre videojuegos, realidad virtual y aumentada, subraya que esta variante “permite moverse en el mundo real viendo elementos virtuales sin sufrir mareos”, uno de los grandes problemas de la VR tradicional.

Autodidacta y apasionado de la tecnología desde niño —“siempre quise saber cómo estaba hecho todo”—, Baró ha dedicado los últimos años a desarrollar entornos digitales aplicados a educación, salud y entretenimiento. Asegura que su objetivo es “crear experiencias completas en realidad mixta” que combinen creatividad y utilidad práctica.

En el ámbito sanitario, destacó que la VR ya se usa para rehabilitación, tratamientos de Parkinson y asistencia en operaciones a distancia, y anticipa un crecimiento notable de estas aplicaciones. En educación, trabaja en herramientas inmersivas como juegos de matemáticas interactivos y modelos anatómicos tridimensionales manipulables, que ya interesan a centros formativos para 2026.

Baró también analizó el auge de dispositivos inteligentes como las nuevas gafas Ray-Ban Meta, capaces de traducir conversaciones en tiempo real, identificar objetos o realizar videollamadas en primera persona. “No veo límites en la evolución de estas tecnologías”, afirmó, insistiendo en que el sector reducirá tamaño y multiplicará capacidades.

El creador ibicenco compagina su labor técnica con la divulgación a través de su canal Sibiza 360 VR, donde publica tutoriales avanzados en español para facilitar el aprendizaje en un área dominada por contenido en inglés. Además, participa en un concurso internacional de Meta destinado a desarrolladores de realidad virtual.

Pese a que el mercado europeo avanza con retraso, Baró defiende que la inmersión digital ya es una herramienta transversal: “La tecnología no debe darnos miedo; es una evolución natural”.