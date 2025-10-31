“El retablo de Jesús es una joya única del arte hispano-flamenco”, afirma el historiador Martí Vila Cardona

El historiador del arte Martí Vila Cardona ofrece una conferencia en el Casino de Jesús, centrada en el célebre retablo de la Iglesia de la Madre de Dios de Jesús, una de las piezas más importantes del patrimonio artístico de Ibiza. En declaraciones a Más de Uno Ibiza y Formentera, Vila Cardona subrayó que “el retablo de Jesús es una joya única del arte hispano-flamenco que se conserva íntegra y en su emplazamiento original, algo absolutamente excepcional”.

El profesor explicó que la charla tendrá un carácter divulgativo, dirigida no solo a especialistas, sino también al público general, con el objetivo de “acercar la historia, las anécdotas y los secretos de esta obra a todos los vecinos y visitantes”. La conferencia abordará aspectos como la autoría, la técnica pictórica, la iconografía y el contexto histórico del retablo.

Vila Cardona destacó que la obra fue realizada por el taller de Rodrigo de Osona, uno de los más prestigiosos de la Valencia del siglo XV, y que su estilo se caracteriza por el detalle minucioso y el realismo, en el que pueden distinguirse incluso materiales como corales, cristal de roca o las texturas de las telas.

“Rodrigo de Osona fue un artista extraordinariamente detallista, influido por la escuela hispano-flamenca. Cada elemento del retablo está tratado con precisión y sensibilidad”, señaló el historiador.

Durante la entrevista, el profesor también comentó algunas anécdotas relacionadas con la obra, como la figura del fraile dormido, que podría tener un significado simbólico o humorístico vinculado a los hábitos monásticos. Además, recordó que el retablo fue restaurado en 2018 y que, por su estructura de madera y hierro, requiere mantenimiento constante para su preservación.

Vila Cardona concluyó destacando el papel del pueblo de Jesús en la conservación y valoración del retablo, “una pieza no solo valiosa desde el punto de vista artístico, sino también muy estimada por la comunidad”.

La conferencia se celebrará a las 19:30 horas en el Casino de Jesús, dentro de las actividades previas a la festividad de Todos los Santos.