La Residencia des Brolls, el medio ambiente y el transporte marcan el Formentera al Día del 12 de noviembre

En el Formentera al Día del 12 de noviembre se ha abordado la situación actual de la Residencia de Majors des Brolls y es que la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, ha desmentido las afirmaciones del sindicato UGT sobre graves deficiencias en la residencia de mayores.

Cristina Costa durante su intervención para explicar la situación de la residencia | Redacción

Según Costa, el informe de la Inspección de Trabajo del 14 de octubre es únicamente un requerimiento preventivo, sin sanciones ni infracciones y además, la consellera ha asegurado que se están estudiando mejoras tanto en la atención a los usuarios como en las condiciones laborales del personal, y que antes de final de noviembre se convocará el Consell de Participació de la Residència para que familias, trabajadores y dirección aporten propuestas y realicen seguimiento de las actuaciones.

Presupuesto, ganadería y limpieza del litoral

Por otro lado, en un pleno extraordinario, el Consell ha aprobado una modificación presupuestaria de 4,1 millones de euros para cubrir gastos urgentes de ejercicios anteriores y destinar a obras en las gradas del campo de fútbol, servicios de la Agencia Tributaria de Baleares, compra de una acción de Tragsa y a custodia de menores migrantes no acompañados, a los que se destinan 3,2 millones de euros.

Mientras, la Conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha declarado a Formentera como zonas afectadas por el serotipo 3 de lengua azul aunque ha instado a la calma ya que hasta el momento solo se ha detectado un único caso en un rebaño de Santa Eulària; en seguridad la temporada de socorrismo se ha cerrado con excelentes resultados ya que no ha habido ningún ahogamiento y sí 723 asistencias sanitarias, 58 intervenciones acuáticas, 561 acciones preventivas y 44 personas con movilidad reducida recibieron asistencia; y en materia de medio ambiente el Consell ha coordinado la retirada de los restos del barco Helissara, arrasado por el último temporal, sin detectarse riesgos para las personas mientras que Gent per Formentera ha reclamado la retirada urgente del velero varado en Molí de Sal, después de 15 meses sin intervención, alertando del impacto que está provocando sobre la posidonia, la fauna marina y el ecosistema del Parque Natural de ses Salines.

Imagen de los trabajos para retirar el barco Helissara en el litoral de Formentera | Redacción

En materia de transporte se mantiene la barca de las 06:00 horas entre La Savina e Ibiza y que es esencial para trabajadores, estudiantes y usuarios de servicios sanitarios y la línea L2 del transporte público ya aplica horarios de invierno, con frecuencias cada 60 minutos, y en obras ya ha comenzado la reforma integral de la calle Punta Prima en Es Pujols, con un presupuesto de 1,37 millones de euros y un plazo de seis meses.

Agenda, educación y deporte

Por su parte, en la parte dedicada a la agenda se ha recordado que el Consell comienza este sábado sus talleres de agricultura para fomentar la agricultura ecológica, el respeto por la naturaleza y la alimentación saludable entre niños de 5 a 12 años, que continúa el ciclo L’Illa a escena con un homenaje al guitarrista flamenco Juan Morilla también este sábado y que se pueden visitar la exposición “Pitiusas, Empúries i Ensérune” en el faro de La Mola y la muestra colectiva ARTambB en Sant Francesc.

Imagen de archivo de los talleres de agricultura del Consell de Formentera | Redacción

Por último, en deportes se ha abordado el empate de la SD Formentera a un gol ante el Portmany en la décima jornada del grupo balear de la Tercera Federación y con el que el equipo de Maikel Romero ocupa la décima posición con 12 puntos antes de su próximo partido el domingo a las 12.00 horas en Sant Frances contra la Penya Deportiva Santa Eulària.