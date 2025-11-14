Foro Turismo Ibiza 2025

Raúl García López: “Conocer con datos mejor al turista nos permite dar productos más adaptados y sostenibles”

El destacado consultor estratégico ha destacado en Más de Uno Ibiza el papel de la tecnología y los datos para mejorar la experiencia turística y reducir el impacto socioambiental en destinos maduros como Ibiza.

Manu Gon

Illes Balears | (Publicado 14.11.2025 14:12)

Durante la decimosegunda edición del Foro de Turismo Ibiza que se ha celebrado en el Centro Cultural de Jesús, el destacado consultor estratégico de destinos, Raúl García López, ha subrayado en los micrófonos de Onda Cero la necesidad de adaptarse a los cambios en las motivaciones y expectativas de los turistas.

Según García López “el truco es ampliar la huella turística ya que la mayoría de los turistas durante muchos años iban a los mismos sitios pero ahora son estos destinos los que tienen que poner en valor diferentes recursos, creando experiencias que permitan distribuir la presión turística y mejorar la calidad de la estancia”.

El Foro de Turismo se ha celebrado en el Centro Cultural de Jesús
El Foro de Turismo se ha celebrado en el Centro Cultural de Jesús | Redacción

En este sentido, ha destacado la importancia de la tecnología para conseguir este objetivo poniendo como ejemplo la Plataforma Inteligente de Destinos de Segitur, “cuyo objetivo es conocer mejor cómo funciona la demanda, qué expectativas y necesidades tienen los turistas de diferentes partes del mundo” y asegurando que “cuanto más conozcas al turista, mejor podrás adaptar tus productos y servicios, aumentando la satisfacción y la recomendación del destino”.

Por último, con respecto a los desafíos de un turismo masivo, García López ha afirmado que “hay que promover una promoción más específica y segmentada hacia el público que nos interesa y aplicar ciertas medidas de desincentivación del turismo masivo porque es lo que realmente corrompe el territorio” y por todo ello ha destacado la necesidad “de equilibrar la prosperidad económica con la cohesión social, garantizando que Ibiza mantenga su autenticidad y reduzca el impacto ambiental de la actividad turística”.

