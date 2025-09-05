Fútbol

Raúl Casañ: “La Segunda RFEF es una competición muy exigente y por eso nuestro objetivo prioritario tiene que ser salvar la categoría”

El entrenador de la SD Ibiza ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera el debut del equipo rojillo este domingo a las 12.00 horas en Segunda RFEF frente al Terrassa valorando además cuales son los objetivos de cara a esta nueva temporada

Manu Gon

Illes Balears |

La Sociedad Deportiva Ibiza se prepara para iniciar el curso futbolístico en Segunda RFEF este domingo a las 12 del mediodía frente al Terrassa en el estadio Sánchez y Vivancos y por ello ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, su entrenador, Raúl Casañ.

Concretamente, el técnico pitiuso ha confirmado que el equipo “afronta el debut trabajando intensamente para arrancar la liga con buen pie y poder sumar los tres puntos aprovechando el buen trabajo realizado durante la pretemporada en la que poco a poco se han ido adaptando los nuevos fichajes al proyecto y al vestuario”.

En este sentido Casañ ha valorado la composición de la plantilla, “con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos y con la incorporación de talentos locales y la vuelta de jugadores experimentados” como un Pepe Bernal que llega con un bagaje muy amplio en categorías superiores “con el objetivo de hacernos sumar mucho tanto dentro del campo como en el vestuario”.

En cuanto a los objetivos deportivos, el técnico ha sido claro: “Nuestro objetivo prioritario es salvar la categoría porque estamos hablando de una categoría muy exigente” y por ello ha vuelto a apelar a la importancia “de ir partido a partido”, empezando por el debut ante el Terrassa y sin olvidar el encuentro de Copa Federación frente a la Sociedad Deportiva Formentera “que será una oportunidad interesante para el club y los jugadores aunque siempre siendo conscientes de que la prioridad sigue siendo la liga”.

Finalmente, Casañ se ha mostrado optimista respecto al futuro inmediato del club, con el cambio de estadio previsto para finales de año: “Creo que será positivo para el club, un salto de crecimiento brutal de cara a la Sociedad Deportiva, con un estadio donde podamos sentirnos identificados y jugar todos los partidos”.

